L’eucarestia secondo padre Vincenzo Molinaro

Domenica 19 aprile la comunità parrocchiale di Cristo Re vivrà un momento di rilievo culturale e spirituale. Al termine del 25esimo anniversario del suo sacerdozio, sarà presentato il libro scritto da padre Vincenzo Molinaro, direttore dell’Opera San Giuseppe e sacerdote proprio dei Giuseppini del Murialdo. Il testo si intitola “L’Eucaristia, la perla nascosta nel campo del mondo”.

Il programma prevede alle 10 l’illustrazione del volume che si pone come un’occasione di riflessione sul mistero dell’eucaristia, cuore della vita cristiana e tesoro spirituale della Chiesa, perché l’autore accompagna il lettore in un percorso di fede e meditazione, aiutando a riscoprire il valore profondo dell’eucaristia nella vita quotidiana, paragonata alla perla preziosa del Vangelo, per la quale vale la pena donare tutto.

La mattinata proseguirà alle 11.30 con la solenne celebrazione eucaristica presieduta da egli stesso, a cui farà seguito un momento di convivialità

Red.