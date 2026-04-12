I reperti lucerini nella propaganda di Pitta

Risale a non più tardi di giovedì una notizia di rilievo nazionale che però sembra essere rimasta confinata nella polemica della contrapposizione politica, e invece racchiude una questione ignorata dai più ma su cui c’è da fare grande attenzione, anche dal punto di vista istituzionale e legale.

Per pubblicizzare il partito nella zona di Firenze e dintorni, Roberto Vannacci a capo di Futuro Nazionale ha utilizzato l’immagine del David di Michelangelo. I suoi avversari sono insorti, invocando un abuso poi confermato dalla Galleria dell’Accademia di Firenze che ne detiene i diritti e la custodia dell’opera d’arte: “Non c’è stata alcuna autorizzazione da parte del ministero”, è stata la risposta lapidaria ricevuta dalla direttrice Andreina Contessa che pare abbia già avviato iniziative finalizzate a tutelare quel patrimonio pubblico, anche rispetto all’uso improprio della sua immagine. Vannacci ha ammesso l'errore e ha annunciato la sostituzione della foto con un disegno.

Quindi non si poteva fare, anche secondo quanto stabilito nel 2023 dal tribunale del capoluogo toscano che si era già espresso in relazione allo sfruttamento commerciale.

“Parliamo di un bene culturale dello Stato – è stata la tesi del Pd locale - inalienabile e tutelato da norme precise, che non può essere piegato a operazioni di propaganda personale”.

“Nel sistema giuridico italiano – spiega il magazine culturale Artuu - anche le immagini delle opere d’arte pubbliche sono soggette a tutela. L’utilizzo a fini commerciali, promozionali o istituzionali richiede una concessione formale da parte degli enti che ne detengono la gestione. Questo principio, rafforzato negli ultimi anni da sentenze e interventi legislativi, riconosce alle istituzioni culturali non solo il ruolo di conservatori materiali, ma anche quello di custodi dell’identità visiva e simbolica delle opere. Nel caso specifico, l’elemento che complica ulteriormente la questione è la natura politica dell’utilizzo. L’associazione tra un’opera simbolo del patrimonio culturale italiano e un messaggio politico introduce infatti una dimensione ulteriore rispetto al semplice uso non autorizzato. Non si tratta soltanto di una questione amministrativa, ma di una appropriazione simbolica che può alterare il significato e la percezione dell’opera stessa”.

Risale a venerdì scorso, inoltre, una nuova diffusione di materiale propagandistico da parte del sindaco di Lucera in carica, Giuseppe Pitta, il quale ha dichiarato di volerci “mettere la faccia” su manifesti che tuttavia mostrano preziosi manufatti custoditi nel museo Fiorelli: in un caso il volto della Venere Marina e nell’altro un frammento del Mosaico termale rinvenuto in Piazza Nocelli. E c'è chi giura di aver visto pure il busto di Proserpina, il reperto lucerino più famoso nel mondo, accostato alla sua stessa figura in una gigantografia non ancora resa pubblica.

Si potrebbe fare? Pare proprio di no, almeno a quanto risulta attualmente agli atti del Comune e della Soprintendenza, dove non sarebbe stata presentata alcuna richiesta di autorizzazione per lo sfruttamento a scopi politici di beni pubblici e quindi di tutti i cittadini. Del resto, la Torre della Leonessa affissa da gennaio sulla porta principale della sede del suo comitato era già un segnale, a meno che Pitta e il suo entourage non vogliano giocare con le parole e le immagini, facendo credere che si tratti di iniziative finalizzate alla valorizzazione del patrimonio, senza scopi elettoralistici.

A ogni modo, chissà se la minoranza se ne sia accorta o se hanno qualcosa da dire Vincenzo Checchia e Nicola di Battista, i due candidati avversari del sindaco che continua a “scivolare” in questo periodo, tra gaffe e forzature su questioni, luoghi e situazioni che riguardano l’intera collettività. Prima c’era stata la foto con l’inspiegabile sfondo del palazzo vescovile, poi le convocazioni di appuntamenti istituzionali da parte dello staff privato che gli sta curando la comunicazione e infine l’anticipazione sul suo profilo personale Facebook delle immagini degli spazi della biblioteca che poi sono stati inaugurati da lui stesso solo il giorno dopo.

r.z.