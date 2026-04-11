Per le Pro Loco pugliesi 500 mila euro

La Regione Puglia ha deliberato la rideterminazione dell’ammontare complessivo dei contributi destinati alle Pro Loco per l’esercizio finanziario 2026, fissandolo in 500 mila euro nell’ambito del settore Turismo e Internazionalizzazione.

Le risorse stanziate consentiranno di rafforzare le attività di promozione turistica locale, sostenere eventi e iniziative diffuse e consolidare il ruolo delle associazioni come motore di sviluppo sostenibile e partecipato, anche grazie a un volontariato attivo e partecipe.

La misura si inserisce infatti in un quadro più ampio di politiche regionali volte a rafforzare il comparto turistico pugliese e a promuovere l’internazionalizzazione dell’offerta, valorizzando le eccellenze locali e sostenendo le reti associative che ne sono protagoniste.

Secondo il presidente di Unpli Puglia, Rocco Lauciello, questo sostegno economico “rappresenta un riconoscimento concreto del loro valore strategico. Accogliamo con grande soddisfazione questa decisione della Regione Puglia che dimostra attenzione e sensibilità verso il lavoro quotidiano delle nostre Pro Loco. Questa opportunità permetterà alle nostre associazioni di continuare a operare con ancora maggiore efficacia a beneficio dei territori e delle comunità locali”.

Red.