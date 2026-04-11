Il Padre Maestro santo (e beato) ad aprile

Proprio in questi giorni dell’anno di grazia 2026 ricorrono due importanti date legate alla figura di San Francesco Antonio Fasani. Lunedì 13 aprile saranno i 40 anni dalla sua canonizzazione celebrata da Papa Giovanni Paolo II, e mercoledì 15 saranno trascorsi 75 anni dalla sua beatificazione avvenuta nel 1951, nella celebrazione officiata da Papa Pio XII, con la pioggia comune denominatore di quelle due storiche giornate.

“Ascoltiamo l’insegnamento di San Francesco Antonio Fasani – disse San Giovanni Paolo II nel giorno dell’elevazione agli altari nella basilica di San Pietro – e lo ascoltino le genti della nobile terra di Puglia che può ben gloriarsi di questo suo figlio, nel quale essa ravvisa le migliori caratteristiche che hanno fatto grande il suo popolo: laborioso e semplice, coraggioso e tenace, popolo saldamente ancorato ai valori del Vangelo”.

“San Francesco Antonio Fasani ci arricchisce della sua santità – scrissero i vescovi pugliesi in occasione della canonizzazione – perché egli interpreta la memoria storica fedele, centrata sui valori umani, religiosi e cristiani della nostra tradizione”.

Per l’occasione, la comunità dei frati minori conventuali ha allestito una serie di appuntamenti di carattere liturgico, devozionale e divulgativo. Lo start è fissato per stasera alle 19 con una tavola rotonda animata da padre Raffaele di Muro, attuale preside del Seraphicum, la prima antica e importante istituzione formativa francescana, Mario Prignano, capo redattore del Tg1 Rai, e padre Massimiliano Marsico, rettore del convento nei giorni dell’elevazione agli altari e “padrone di casa” durante la visita dell’anno dopo fatta dal papa polacco in città e nel resto della provincia di Foggia.

Domenica pomeriggio, invece, spazio alla testimonianza di Ania Goledzinowska e don Antonio Mattatelli, sacerdte lucano ed esorcista che celebrerà l’eucaristia in serata. Lunedì sera, la messa solenna sarà presieduta da padre Daniele Maiorano, ministro provinciale dell’Ordine del Frati Minori Conventuali di Puglia, e martedì toccherà al vescovo Giuseppe Giuliano.

Mercoledì e giovedì sarà il momento di altrettanti pellegrinaggi, rispettivamente dalla parrocchia di Volturino, guidata da don Antonio De Stefano, e da quella di Lucera dedicata proprio al Padre Maestro, con in testa monsignor Luigi Tommasone.

Venerdì 17 la messa serale sarà celebrata dall’attuale responsabile della comunità religiosa, padre Donato Grilli, a cui farà seguito una sua relazione a beneficio dei frequentatori dell’Università della Terza Età.

Sabato il gran finale del ciclo di celebrazioni, con la messa giubilare delle Confraternite dell’intera diocesi, di cui il Fasani è protettore ufficiale.

r.z.

