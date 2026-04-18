Studiare, imparare e vincere con i Lego

All’istituto comprensivo Roseti-Monti Dauni, da qualche anno a questa parte, si studia e si impara anche giocando. E tutt’altro che di nascosto, anzi molto apertamente, tanto da parrtecipare (e vincere) per esempio al concorso regionale “First Lego League” che si tiene in una scuola di Campi Salentina.

Nella sede centrale di Biccari e nei plessi di Alberona e Volturino sono convinti di poter e dover esplorare un metodo di apprendimento speciale, grazie a una iniziativa che vuole avvicinare bambini e ragazzi dai 4 ai 16 anni al mondo della scienza, della tecnologia, dell'ingegneria e della matematica, cioè le cosiddette materie Stem, così da sviluppare abitudini di apprendimento, fiducia in sé stessi e capacità di lavoro di squadra.

La proposta è quella di un apprendimento pratico e divertente, mediante un programma globale dedicato a robotica e tecnologia, aiutando gli studenti ad acquisire competenze di problem solving applicate a problemi reali, e ispirando i giovani a sperimentare e sviluppare il pensiero critico, la programmazione e le capacità di design attraverso attività pratiche.

La squadra guidata dalle docenti Annalisa Massariello e Costanza Cozzella, e composta da 12 alunni pieni di entusiasmo e talento, ha conquistato ben due premi: il miglior “Modello” e la miglior “Soluzione della Sfida”.

Il tema della competizione era l’Archeologia che ha portato a fare un viaggio affascinante tra passato e futuro, effettuato da Vittorio Beatrice, Alessio Minelli, Ludovico Del Buono, Olga Mignogna, Francesco Perochena, Luca Perochena, Mariarosy Minelli, Marta Pia Querques, Nicolas Bozza, Maria Di Criscio, Giulia Brunetti e Davide De Martinis.

“I nostri ragazzi hanno saputo raccontare, con creatività e competenza, la storia del nostro territorio e le importanti scoperte archeologiche dei Monti dauni – hanno spiegato dalla scuola diretta da Diana Riccelli - e hanno scelto un motto che racchiude perfettamente lo spirito del progetto: ‘Scoprire il passato per proteggere il futuro’. Questa esperienza ha unito tecnologia, ricerca e identità culturale, dimostrando come i giovani possano essere veri protagonisti dell’innovazione, facendo vedere impegno e passione con cui hanno raggiunto un grande risultato”.

Questo è lo storytelling che hanno utilizzato condito di molta fantasia, avvalendosi di un robot ribattezzato Daunix, guida speciale nel viaggio che hanno effettuato nella vicina Lucera, soffermandosi sulle origini antichissime della città, sull’analisi dei tre colli su cui sorge, e poi si sono focalizzati sulla scoperta della fortezza svevo-angioina, insediamento medievale del XIII secolo che è il risultato dell’influenza di Federico II prima e Carlo I d’Angiò subito dopo. La loro esplorazione ha portato al ritrovamento virtuale di reperti come monete, oggetti di vita quotidiana, e il mosaico paleocristiano di San Giusto, testimonianza di epoca romana in cui Lucera è stata altrettanto fiorente, con l’anfiteatro a fare da primo riscontro visivo. Ma non è mancata una visita al più vicino borgo biccarese di Tertiveri dove ancora oggi esiste una torre di origine sveva. In questo caso, si sono soffermati sul racconto leggendario di un passaggio sotterraneo fino a Lucera, lungo 15 km, e sulla suggestione provocata dalla torre di Montecorvino, detta anche Sedia del Diavolo.

“Alla fine della giornata – hanno raccontato i piccoli esploratori – siamo tornati al sito archeologico, abbiamo guardato il terreno scavato e tutto ciò che abbiamo scoperto in questo viaggio nel tempo. E ci siamo resi conto anche di un problema: scavare non è facile perché gli oggetti sono fragili e possono rompersi. Per questo è stato importante Daunix, perché ci ha aiutati a trovare gli oggetti, a proteggerli e trasportarli senza danneggiarli. E abbiamo capito che la storia è sotto i nostri piedi e la tecnologia può essere molto preziosa. Insomma, abbiamo scoperto il passato e abbiamo imparato a proteggere il futuro”.

Riccardo Zingaro