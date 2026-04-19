Donnadele di Longo tra i migliori rosati

Gambero Rosso è una delle migliori guide eno-gastronomiche d’Italia, e periodicamente tira fuori classifiche particolari, anche in relazione ai singoli settori dei vini.

Nella giornata di ieri ha diffuso la propria graduatoria dei migliori nove rosati pugliesi, tutti con una classificazione superiore ai 90/100, e l’unico a rappresentare la provincia di Foggia è il “lucerino” Donnadele di Alberto Longo. È stato considerato quello della vendemmia 2024, definito “con un naso accattivante di agrumi dolci, con pesca e nespola al palato, fresco e sapido.

Per questo e altri viene raccomandato di non avere fretta di stapparli, ma di tenerli fermi in cantina per 3-4 anni, aspettandosi poi grandi performance nelle degustazioni.

“Durante le degustazioni continuiamo a scoprire grandi etichette anche nella produzione in rosa della regione – riferiscono dalla Guida – e il rapporto qualità-prezzo spesso ottimo rende questi vini ancora più interessanti. Nella lista che proponiamo due costano addirittura meno di 10 euro. I vini rosati non rappresentino una categoria di prodotto, ma una lettura diversa di un territorio grazie alle tante cantine che da nord a sud hanno deciso di puntare con forza su questa declinazione, andando a proporre gamme di etichette importanti e ben articolate. Questo discorso si applica particolarmente bene alla Puglia del vino, dove il livello qualitativo della produzione conferma lo standard di crescita degli ultimi anni, tra solide certezze e nuovi spunti, sia dal punto di vista dei vitigni e denominazioni sia di nuove realtà. C’è stato, infatti, un importante ricambio delle aziende premiate, segno di una regione in movimento, che punta a ottimi risultati con l’obiettivo di valorizzare il territorio nelle sue varie sfaccettature. La Puglia ormai offre un panorama di vini che rappresentano una vera e propria categoria stilistica, costruita su identità varietale, scelte enologiche precise e un forte legame con il territorio. Ed è questa la strada che dovrebbero seguire tutti i produttori, perché solo così il rosato smetterà definitivamente di essere considerato un prodotto di ‘ripiego’ o di vinificazione secondaria”.

Tutti quelli recensiti sono ottenuti dai vitigni autoctoni a bacca nera più noti e diffusi sul territorio, tra cui spicca sempre più evidentemente negli ultimi tempi il Susumaniello, coltivato soprattutto nella provincia di Brindisi, proposto sia in purezza ma anche facente parte del blend nero di Troia e malvasia nera, ingrediente di denominazioni importanti in tutto il Salento.

Naturalmente non mancano il negroamaro (anticamente di origine grace) praticamente onnipresente, perché inserito in moltissimi rossi e rosati, tra cui alcuni di altissimo livello, il sempre più penetrante primitivo (di provenienza dalmata), spinto da un consorzio che ha dimostrato di sapere promuovere con capacità ed efficacia un patrimonio delle terra jonic, il più "nostrano" nero di Troia, che tuttavia conta una diffusione in buona parte della Puglia nord, allungandosi fino alla zona di Bari e coprendo quasi tutta la Bat, e infine il bombino nero, meno famoso del bianco ma capace di assicurare eleganza e attrattività.

r.z.