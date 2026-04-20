Anziani attori di ‘Una storia diversa’

Parte stasera alle 17 al Convitto Bonghi di Lucera l’iniziativa a partecipazione gratuita (e iscrizioni ancora aperte) denominata “Una storia diversa”, organizzata dall’Associazione Stupor Mundi in collaborazione con l’Associazione “Apulia”. Si tratta di un percorso che coinvolge quindici ultra65enni chiamati a formare un vero e proprio gruppo teatrale che seguirà le lezioni di tre esperti di teatro e di cinema come Germano Benincaso, sua figlia Stefania ed Emanuele Faccilongo.

Il progetto è finanziato dalla Regione Puglia, tramite l’AReSS, con l’avviso pubblico 1850/2023 volto alla promozione e valorizzazione dell’invecchiamento attivo e della buona salute di cui alla Legge Regionale n.16/2019.

Le attività mirano alla socializzazione e all’acquisizione di competenze teatrali e cinematografiche che verranno acquisite nel corso di 22 ore di lezioni in incontri pomeridiani, con conclusione prevista nel mese di settembre prossimo.

“Si tratta di un modo nuovo di coinvolgere chi magari ha sempre avuto la passione per il teatro e per il cinema ma non ha mai avuto il coraggio di cimentarsi in prima persona. Il gruppo sarà accompagnato per mano per realizzare un piccolo spettacolo da presentare al pubblico nel corso dell’appuntamento finale. Sarà una sfida affascinante che, ne sono certo, riserverà numerose sorprese”, ha affermato Germano Benincaso, regista ed attore di cinema e di teatro, con esperienza sessantennale nel settore.

“La presenza di Stefania Benincaso, attrice di livello nazionale che ha calcato i teatri di tutta Italia, darà ulteriore qualità al progetto”, ha aggiunto Faccilongo, giornalista e videomaker, e presidente di Stupor Mundi che curerà una parte più “tecnica” con la realizzazione di un prodotto multimediale finale, realizzato assieme ai partecipanti, così da presentare e diffondere al meglio il lavoro prodotto.

Red.

