Uno spettacolo C.A.T.T.I.V.O. con il Gruppo Kapushka

Come si diventa i cattivi della storia? Cosa significa, realmente, essere cattivi? E soprattutto, siamo stati educati alla cattiveria?

Sono queste le domande che pone “C.A.T.T.I.V.O. (Cose Apparentemente Trascurabili Trasformate in Vicende Orribili)”, lo spettacolo del Gruppo Kapushka che sabato 25 e domenica 26 aprile, alle ore 19.00, chiuderà la stagione 2025/26 della Piccola Compagnia Impertinente. Il lavoro, premiato al Festival Inventaria 2025 nella sezione Demo, rappresenta l’ultimo appuntamento del cartellone intitolato “La grande deresponsabilizzazione” ospitato al teatro di Via Castiglione 49.

In scena Antonio Careddu, Michele Puleio e Michele Scarcella abitano un palco quasi completamente spoglio per dare vita a uno spettacolo non-drammatico che parte da una parola semplice: quella che gli adulti usano per spiegare il male ai bambini. Attraverso una narrazione che indaga come il mondo intorno a noi stia cambiando, il Gruppo Kapushka analizza la metamorfosi di quei bambini che, una volta cresciuti, si ritrovano a interpretare il ruolo dei “cattivi”. Il cuore della pièce risiede nell'osservazione di vicende apparentemente trascurabili che, accumulate, si trasformano in orrore, portando il pubblico a interrogarsi sulla propria percezione del bene e del male.

Il direttore artistico della Piccola Compagnia Impertinente, Pierluigi Bevilacqua, ha espresso soddisfazione per il percorso compiuto quest’anno: “Siamo felici di concludere con il Gruppo Kapushka. Questa stagione è stata un successo di partecipazione che conferma il valore della nostra proposta culturale per la città. Abbiamo esplorato la deresponsabilizzazione in ogni sua forma e questo spettacolo è la sintesi perfetta del nostro viaggio. Per questo, vogliamo salutare i nostri soci in modo speciale: prima e dopo lo spettacolo festeggeremo insieme la chiusura della stagione! Sarà un’occasione per condividere i risultati raggiunti, ringraziare il nostro pubblico e guardare al futuro della nostra comunità teatrale”.

Per assistere all’evento la prenotazione del biglietto è obbligatoria, direttamente a teatro, aperto il lunedì, dalle 17 alle 20, e dal martedì al venerdì, dalle 16.30 alle 20.00.

Informazioni: 329-3848435 o 0881-1961158.

Red.