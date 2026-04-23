Micro credito dalla Regione per le famiglie

La Regione Puglia ha lanciato un'iniziativa per combattere la povertà e favorire l'inclusione sociale: il Microcredito Sociale, un fondo destinato a chi si trova in difficoltà economica temporanea e non ha accesso al credito tradizionale.

Il finanziamento, con un tasso di interesse pari a zero, è destinato a chi è residente in Puglia da almeno 12 mesi e ha un Isee inferiore a 18.500 euro.

Su iniziativa del Movimento 5 Stelle che lo ha promosso, può essere richiesto per far fronte a spese essenziali come affitti arretrati o utenze domestiche, spese mediche o formazione scolastica e lavorativa, ma anche lutti improvvisi o sostegno alla nascita di un figlio.

Il Fondo di Garanzia per il microcredito sociale è pensato per garantire fino al 100% dell'importo erogato, senza necessità di garanzie reali e personali. Il finanziamento può raggiungere un importo massimo di 10.000 euro, con un piano di ammortamento fino a 60 rate mensili.

Grazie alla collaborazione con l'Ente Nazionale per il Microcredito, i richiedenti saranno supportati da tutor di Microcredito che li affiancheranno nella verifica della sostenibilità economica del piano e nella gestione del bilancio familiare.

L’avviso è a sportello, è valido almeno fino al 21 maggio, si può accedere tramite la piattoforma “Puglia Sociale” dal portale regionale, e resterà aperto fino all’esaurimento delle risorse.

Red.

