Tre proposte per la gestione dei monumenti

Sono tre le proposte arrivate al Comune di Lucera entro venerdì 10 aprile, contenenti l’intenzione di siglare un partenariato speciale pubblico-privato finalizzato alla gestione dei due maggiori monumenti cittadini, cioè anfiteatro e castello. L’eventuale individuazione deve passare attraverso un procedura comparativa indetta a metà marzo scorso, con conseguenti polemiche e proteste di natura politica, anche all’interno della stessa maggioranza, di natura amministrativa, animata dal mondo culturale e perfino elettorale, con recente alterco in Piazza Duomo durante un comizio tra Antonio Tutolo e Gianni Finizio, capo della lista civica “Siamo Lucera” .

Chi le abbia presentate, non è dato sapere, perché il provvedimento di designazione della commissione di valutazione non riporta i rispettivi promotori, ma solo i componenti dell’organismo che realisticamente ha già deciso, visto che si è riunito lunedì scorso. Tuttavia si è saputo solo il giorno dopo, quando è stata resa nota con una tempistica piuttosto anomala e singolare la determina firmata venerdì 17 aprile dal segretario generale dell’ente, Gianluigi Caso, il quale nell’occasione si è autonominato presidente. Gli altri membri sono il dirigente del settore Patrimonio, Pietro Savoia, e due componenti indicati dalla Soprintendenza a seguito di esplicita richiesta del Comune, vale a dire l’architetto Viviana Baldassarre e l’assistente amministrativo Raffaella Campagna.

La presenza di queste ultime due, compensate con 600 euro pro capite, ha rappresentato anche espressa garanzia di contestuale assicurazione della piena compatibilità degli elaborati con le prescrizioni di vincolo e tutela dei beni culturali e il rispetto delle previsioni della Convenzione firmata tra Comune e Ministero il 23 luglio 2025, con particolare riferimento al sito romano, per la supervisione e il monitoraggio delle condizioni conservative e la corretta destinazione degli eventuali proventi.

A questo punto dovrebbe essere imminente la pubblicazione del soggetto economico prescelto, così da procedere velocemente allo stipula dell’accordo e inserire il suo nome nella candidatura che il Comune intende presentare alla Regione Puglia, specificamente di un progetto di riqualificazione dell’anfiteatro del valore di 5 milioni di euro, nell’ambito del programma “Luoghi di cultura”, confidando in un surplus di punteggio previsto proprio per la stipula di intese del genere.

A ogni modo, da un lato sarebbe importante conoscere i nomi tutti i pretendenti, così da ricostruire e comprendere pure la "geografia" del settore e la sua reale valenza operativa dentro e fuori la Capitanata, e comunque l'esito della decisione di Palazzo Mozzagrugno potrebbe anche far rilanciare o definitivamente decadere quella ipotesi di reato di rivelazione di segreto d’ufficio che aleggia sul procedimento, dopo la diffusione non autorizzata di un dossier presentato a febbraio con precedente iniziativa autonoma da parte della cooperativa Lux Cereris, presieduta proprio da Finizio, molto presumibilmente una delle pretendenti alla concessione.

r.z.