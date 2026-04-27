Riecco il jazz nella Giornata Mondiale

Il Club per l’Unesco di Lucera continua la sua opera di promozione della musica jazz, e anche quest’anno celebra la sua Giornata Internazionale con un’iniziativa a ingresso gratuito e appuntamento fissato per giovedì 30 aprile alle 20 nella Chiesa di Santa Maria delle Grazie alle Cammarelle, in Via San Domenico.

Si esibirà in un concerto il Vito Di Modugno Organ Quartet, e rappresenta un ritorno rispetto a un prima apparizione nel 2023, con una breve tournee programmata in Puglia anche ad Andria e Bari.

Si tratta di una formazione musicale di grande rilievo, composta anche da Michele Carrabba (sax), Massimo Manzi (batteria) e Pietro Condorelli (chitarra), musicisti che sono punto di riferimento dell’intero jazz italiano.

Nato nel 2002, il gruppo ha inciso per Red Records e Abeat con la partecipazione di musicisti come Jerry Bergonzi, Fabio Morgera, Fabrizio Bosso, Fausto Leali, Patrizia Conte, Sandro Gibellini e Stefano D'Anna.

Tutti sono quindi in grado di offrire uno spettacolo esplosivo e divertente, con un repertorio di brani originali e composizioni dei grandi musicisti del genere, con un’incursione nel loro lavoro discografico sui “Quadri di un’Esposizione” di Mussorgsky. Accanto ai brani ormai classici del quartetto, il concerto presenterà in anteprima il nuovo progetto discografico intitolato “Mr. H mmond”, un appassionato tributo ai maestri dell'organo più famoso e diffuso tra i professionisti del settore, lo strumento che ha rivoluzionato il sound del jazz e continua a ispirare musicisti di ogni epoca.

Red.