Tutti i nomi dei candidati alle elezioni

Sono 321 i candidati consiglieri comunali per le elezioni Amministrative del 24 e 25 maggio a Lucera. Alle scadenza delle 12 di oggi sono state presentate le 15 liste annunciate alle vigilia dai rispettivi pretendenti alla carica di sindaco: Giuseppe Pitta (8), Vincenzo Checchia (3) e Nicola Di Battista (4).

Nel 2020 erano stati 360 con ben 17 liste e addiritura sei avversari in campo, nel 2019 erano stati 314 con 14 liste, nel 2014 erano stati 448 candidati con 24 formazioni in gara. Il record però è risalente al 2007, quando ci furono 19 liste e ben 541 candidati consiglieri.

Ecco il dettaglio suddiviso per coalizioni:

GIUSEPPE PITTA

Pitta Sindaco

Pietro Di Carlo, Emanuele La Cava, Pierluigi Colomba, Daniele Bianco, Maria Angela Battista, Ivana Barbaro, Daniela Sena, Francesco Pio Olivieri, Costantino Pellegrino, Annamaria Soprano, Mario Coccia, Giacomo Capobianco, Samuel Celli, Giuseppina Sasu, Michele Schiavone, Stefania Terlizzi, Davide Colucci, Marianna Giambattista, Irma Amoroso, Gianni Ciacca, Giovanni Conte, Viviana D’Aries, Giovanna Zarrilli, Maria Chiara Cicchese.

Energia Civica

Lucia Zoppicante, Luigi Granieri, Katya Silvestri, Alida Paradiso, Fabrizio Rongioletti, Vincenzo Leccese, Lucia Iuliani, Antonio Bozzino, Luigi Tedeschi, Piero Di Pierno, Noemi Strazioso, Costanza Stoico, Alessio Vonella, Daniela Grasso, Giovanni De Battista, Ennio Di Carlo, Mario Pappani, Raffaella Grimaldi, Antonio Perrotti, Fabio Colucci, Nicola Maggio, Elisabetta Forte, Ester Urbano, Andrea Vecchiarino.

Lucera al Centro

Tonio De Maio, Maria Pia Preziuso, Laura Cacchio, Giuseppe Mastromatteo, Gaetano Napolitano, Luigi Abbruzzese, Michele Di Pierro, Gabriele Nardella, Samira Cappelletti, Luigi Ippolito, Lucia Marinaccio, Antonella De Peppo, Angela Zausio, Carmine Minafra, Barbara Sillitti, Cristina Valentino, Giuseppe Oro, Francesco Tremonte.

Siamo Lucera

Gianni Finizio, Stefania Di Noia, Anna Maria Conte, Marcello Calabrese, Vanessa Cogato, Francesca Francullo, Valerio Pecorella, Mirko Esposito, Maurizio Vitarelli, Isabella Grasso, Gianni Frezza, Francesco Cinquia, Gianluca Grieco, Giovanna Canto, Angelica La Malva, Tonia Maiori, Miriam Pilla, Francesco Sassone, Fabiano Marraffino, Maria Pia Iannilli, Raffaele Zurlo.

Movimento 5 Stelle

Giuseppe Casiello, Gianluca Aldo Corvelli, Rosaria Cuttano, Titti D’Antini, Antonio De Gironimo, Francesco Pio De Rosario, Ludovico Di Giovine, Domenico Di Lorenzo, Sanie Haruni, Sergio Granieri, Maria Angela Lionetti, Giuseppe Montuori, Franca Panzano, Marco Giuseppe Piemontese, Gianluigi Pietrosanto, Salvatore Pittari, Mauro Pompetti, Carla Prencipe, Tiziana Balzano.

Partito Democratico

Ivano Di Matto, Angelo Barile, Maria Rita Di Gioia, Lucia Flammini, Giovanni Furno, Marco Langianese, Luisa Pascale, Annarita Picaro, Antonietta Staffa, Giuseppe Toziano, Fabio Ulisse, Alessia Vellonio, Claudio Venditti, Carolina Favilla, Simone Cantore, Antonella Matera, Felice Trincone, Giovanna Melillo.

Progetto Concittadino

Luigi Bottazzi, Umberto Cifaldi, Fernando Danese, Maria De Palma, Antonella De Sabato, Pasquale Di Gioia, Giovanna Fiore, Davide Furno, Emanuela Gentile, Rosalba Iorio, Francesco Maggiore, Maria Antonietta Petecchia, Valentina Petito, Melania Pitta, Carlo Poggio, Dafne Puddu, Antonio Ramieri, Pasquale Ritoli, Cinzia Rongioletti, Felice Scioscia, Antonio Scirocco, Anna Tota, Angelo Ventrella, Pasquale Zolla.

Officina Comune

Daniela Pagliara, Vincenzo Folliero, Maria Albanese, Alessia Benincaso, Rocchina Pia Catenazzo, Concetta Cervino, Raffaele Coccia, Vanessa D’Apollo, Alessia De Marco, Angelo De Vita, Humberto Di Chiro Pascual, Pasquale Pio Giambattista, Raffaele Iannantuoni, Krizia Ippolito, Maria Grazia Maglia, Raffaele Parisi, Michele Pio Piccolo, Ubaldo Pilla, Ornella Terlizzi, Ruben Uzzi, Simone Forte, Francesco Russo.

VINCENZO CHECCHIA

Facciamo Luce

Lorenzo Allegretti, Maria Pia Altieri, Carmen Antonetti, Mario Astuto, Maria Barbaro, Valentina Basile, Lucia Anna Battista, Felice Casiere, Donatella Circelli, Michele De Troia, Antonio Gallarello, Giovanna Grieco, Raffaele La Vecchia, Armando Mininni, Massimiliano Monaco, Federico Mustaccioli, Franco Pellegrino, Celestina Petrone, Myriam Petti, Fabrizio Pitocco, Domenico Renzone, Antonio Simonetti, Vito Zaccaglino.

Lista Tutolo

Antonio Tutolo, Raffaele Balsano, Silvia Borja Velasco, Imma Cibelli, Antonio Cioccariello, Antonio Colatruglio, Pasquale Colucci, Michele D’Apollo, Michelina De Martinis, Maria Saveria Del Gaudio, Giuseppina De Vita, Angela Di Pasqua, Carlo Francesco Giordano, Sandra Iannelli, Alfredo Mancaniello, Rosalia Nappa, Mariangela Netti, Lucia Pedone, Marzia Porzio, Leonardo Roberto, Giovanni Serrano, Giuseppe Simonetti, Pasquale Trivisonne, Marco Zammetta.

Orizzonti Futuri

Francesco Aquilano, Rosalba Barbato, Vincenzo Beccia, Pietro Bonante, Lucilla Calabria, Milena Casciano, Giovanni Clemente, Emanuele Conte, Pasquale D’Alessandro, Mario Forte, Antonella Franchino, Marianna La Daga, Gianni Liscio, Bruno Martinelli, Mario Monaco, Giada Montuori, Francesca Niro, Riccardo Pastore, Pietro Polisena, Anna Ricciardi, Vincenzo Ripoli, Salvatore Toziano.

NICOLA DI BATTISTA

Radici Future

Maria Fiorilli, Francesca Ricucci, Carlo Turco, Raffaele Rossi, Gaia Mazza, Francesca Mazzini, Giovanni Di Pasqua, Emiliano Franchino, Emilio Gaeta, Vincenzo Gangale, Antonio Iorio, Nicola La Rotonna, Antonio Pavese, Roberto Pecoriello, Antonio Ricci, Matteo Urraso, Angela Dell'Aera, Gianluca Del Vecchio, Carmine De Rosa, Alessandra Saraceno, Vincenza La Cava.

Fratelli d'Italia

Danilo Catapano, Francesco Crocitto, Francesco Ienco, Emanuele Fanelli, Gianbattista Nassisi, Gianni Tucci, Maria Aquilino, Marina Petroianni, Michele Accetturo, Gianluca Capobianco, Matteo Di Corso, Sabrina Circelli, Stefano Pellegrino, Donato Stampone, Roberto Mastropietro, Patrizio De Mutiis, Ibba Ilmam, Miriana Cervino, Savina Massenzio, Anna Elodia Morelli, Giulia Coduti, Anna Petitti, Esterina Picciuto, Dalila Valente.

Forza Italia – Noi Moderati

Bruno Albano, Mario Barbaro, Sergio Battista, Antonietta Brescia, Maria Carmela Caputo, Ettore Cavalli, Clarissa Cenicola, Antonio Coduti, Giovanni Cutone, Giuseppe De Rosa, Gianluca Follieri, Carmelina Iorio, Giuseppe Marracino, Rosaria Palumbo, Lucia Panzano, Ciro Luigi Porzio, Nicola Ricciardi, Debora Sassone, Aldo Siani.

Lucera Futura (Lega – Dc – Udc)

Dalila Brescia, Giulio Capobianco, Dario Montuori, Sabrina Montuori, Simona Mazzone, Fabrizio Ferrari, Alberto Mastropietro, Domenico Pappano, Pasquale Rignanese, Nicola Bianchi, Christian Rongioletti, Antonella Aquilano, Giuseppe Pio Ferro, Maria Colagrossi, Anna Daniela Visciani, Sabina Stelluto, Giuseppe Clema, Anna Casiero.

Red.