Meno incentivi per i turni di guardia medica

Le interruzioni della Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica) non riguardano solo Lucera, perché sui Monti dauni vanno avanti anche da prima che esplodesse la questione in città, dopo che il sindaco Giuseppe Pitta ha annunciato di voler presentare una denuncia per interruzione di pubblico servizio.

La situazione però resta difficile anche perché il pronto soccorso spesso non accoglie situazione che andrebbe effettivamente gestite diversamente, e i primi a manifestare preoccupazione e dissenso erano stati a Volturino, dove Giovanna Santacroce già almeno da febbraio aveva lanciato l’allarme che effettivamente non è rientrato.

“Nei prossimi giorni e nel corso del prossimo mese la situazione non migliorerà – ha riferito la sindaca – e lo so perché me lo dicono i cittadini, lo so perché me lo segnalano quotidianamente. E lo so perché è mio dovere saperlo e non tacere. Questo non riguarda solo Volturino: è una crisi che colpisce trasversalmente i Monti dauni, territori già penalizzati dalla distanza dai grandi centri ospedalieri, dove la guardia medica non è un servizio accessorio ma un presidio salvavita. Abbiamo già inviato formale nota all’Asl ad oggi senza alcun riscontro. Il silenzio istituzionale di fronte a un’emergenza sanitaria di questa portata è inaccettabile. Continuerò a chiedere risposte concrete: non rassicurazioni generiche, ma un piano operativo che garantisca la copertura dei turni e la continuità assistenziale per i nostri cittadini. Anche come referente Uncem Puglia, porterò questa emergenza in tutte le sedi competenti, finché non avremo garanzie reali. I nostri concittadini non possono essere lasciati soli. È una questione di diritto alla salute per i cittadini di un territorio che non può permettersi lacune assistenziali, soprattutto nelle festività e nelle ore notturne. La salute dei cittadini prima di tutto è un principio che condivido profondamente, ed è proprio per questo che continuerò a segnalarlo, con i dati, finché non sarà garantita una copertura reale e continuativa”.

L’ultimo in ordine di tempo è il collega di Celenza, Massimo Venditti, che ieri ha parlato di una situazione non più tollerabile. “Questa non è più un’emergenza, ma una condizione strutturale di abbandono – ha dichiarato – e nel mio Comune si verifica troppo spesso, lasciando i cittadini privi di un presidio sanitario fondamentale. Il servizio rappresenta un punto di riferimento indispensabile nei territori lontani da ospedali e pronto soccorso. Questo è quanto scritto sulla carta, ma la pratica è ben altra. Parliamo di un’erogazione essenziale e non accessoria. Eppure, proprio nei territori che ne hanno più bisogno, assistiamo a interruzioni sempre più frequenti che lasciano i cittadini letteralmente da soli. Questa criticità si inserisce in un quadro più ampio di progressivo svuotamento dei servizi nelle aree interne: sanità, trasporti e servizi pubblici sempre più ridotti, con comunità lasciate senza risposte. Si continua a ragionare in termini di costi e numeri, ma qui si tratta di diritti. Nei territori come il nostro, la mancanza della guardia medica significa mettere a rischio la salute delle persone, attuando una disparità sempre più evidente tra centri urbani e aree interne, con cittadini di serie A e cittadini di serie B. Non è più accettabile che intere comunità vengano penalizzate per la loro posizione geografica. Questa è una mancanza grave di attenzione verso territori che continuano a essere dimenticati. Servono risposte concrete, rapide e definitive. Non si può continuare a garantire servizi essenziali a intermittenza: la salute dei cittadini non può dipendere da logiche economiche o da carenze di personale. Il nostro appello è rivolto alle istituzioni competenti affinché venga garantita continuità a un servizio fondamentale per la tutela della salute e la dignità delle comunità delle aree interne”.

Ma allora qual è veramente il problema? Da quello che trapela sia dalla Asl di Foggia che dal Distretto sanitario 58 (competente sui Comuni di Alberona, Biccari, Carlantino, Casalnuovo, Casalvecchio, Castelnuovo, Celenza, Lucera, Motta, Pietra, Roseto, San Marco la Catola, Volturara e Volturino), la questione riguarda non solo la carenza numerica dei medici destinati, cioè professionisti di varie categorie e che hanno sottoscritto le relative tipologie di contratto, ma anche dal monte ore loro assegnato e che non è possibile superare, perché non verrebbero pagate.

A questo si aggiunge che gli incentivi sono sempre meno, poiché per esempio dal 1° aprile è stata abolita l’indennità spettante al professionista chiamato a fare il turno da solo a Lucera, dove di solito sono previste due unità contemporanee. E la rimozione di questi tetti non sarebbero nemmeno di competenza della stessa Asl, ma ascrivibili a una precisa volontà politica della Regione.

Red.