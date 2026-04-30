Lucera capitale della danza in Puglia

“Mercati di Città - La Prima” riporta a Lucera la manifestazione “Danza in Puglia”, in programma per le intere giornate del 9 e 10 maggio al Teatro dell’Opera, con ingresso gratuito.

Sono attesi ballerini da tutta Italia per l’ottava edizione di un evento che ha assunto sempre più rilevanza per gli appassionati del settore e del territorio, e che nel passato ha avuto madrine con nomi importanti come Rossella Brescia e Carla Fracci.

Sarà presente una giuria di coreografi e professionisti del mondo dello spettacolo che avrà il compito di valutare le esecuzioni coreografiche di danza classica, moderna, contemporanea e hip hop. Ad eseguirle saranno tantissime scuole di danza che si esibiranno dando vita ad una kermesse che darà lustro ai talenti migliori, i quali si aggiudicheranno borse di studio nazionali e internazionali.

La direzione artistica è di Roberto Procaccini, che ha vinto diversi concorsi nazionali ed internazionali di hip hop; Michele Sarcina, affermato maestro di ballo, protagonista di diversi spettacoli e musical; Vincenzo Granieri, che nel suo variegato curriculum annovera anche il ruolo di insegnante e coreografo di danze urbane.

Red.