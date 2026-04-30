Carlantino contro la legge sulla Montagna

Il sindaco di Carlantino, Graziano Coscia, ieri è intervenuto alla Camera dei Deputati a un evento organizzato dalla Lega delle Autonomie Locali Italiane, intitolato “Il danno della declassificazione dei Comuni montani, i sindaci al Parlamento: testimonianze e proposte”.

La conferenza, alla quale era presente Elly Schlein, ha avuto come oggetto le conseguenze della legge Calderoli, la “legge sulla montagna” che definisce ‘montani’ soltanto i paesi con almeno l’80% della propria superficie sopra i 600 metri o con determinati dislivelli.

Carlantino e altri 14 centri di Capitanata sono stati esclusi dalla nuova classificazione e quindi hanno perso il loro precedente status. Non potranno più accedere a una serie di misure e finanziamenti previsti per tutelare, sostenere e rilanciare i centri montani.

Coscia e molti altri sindaci d’Italia hanno portato in Parlamento testimonianze e proposte per perorare la causa dei comuni che rappresentano e chiedere che questi siano nuovamente classificati come tali.

Nei giorni scorsi, il Comune dei Monti dauni si è unito a un ricorso presentato al Tar del Lazio contro la legge 131/2025.

“Ci troviamo in un’area che è considerata montana, pertanto questa esclusione è fortemente incoerente ed è penalizzante rispetto a comuni vicini con caratteristiche simili, che a differenza del nostro paese sono stati inclusi tra quelli montani - ha dichiarato Coscia – per cui la declassificazione porterà meno risorse, meno servizi e maggiore emigrazione in un periodo storico in cui, grazie all’operato di questa amministrazione, stavamo favorendo il ritorno di molti concittadini andati via per esigenze lavorative. Non è solo una questione burocratica: essere fuori dall’elenco può incidere direttamente sull’economia locale e sulla qualità della vita, mettendo a rischio la sopravvivenza stessa di questo territorio”.

Red.