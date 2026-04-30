Primi rinforzi per la Guardia medica di Lucera

La Asl Foggia è venuta allo scoperto dopo le sollecitazioni, le proteste e l’attenzione mediatica legata alle defaillance della Continuità Assistenziale erogata non più assiduamente a Lucera, mentre nulla ha ancora comunicato a proposito della stessa situazione esistente da tempo anche sui Monti dauni.

Da Via Protano hanno fatto ammissioni ma pure annunci, riferendo sostanzialmente che le criticià sono sorte a partire dal 1° aprile scorso, mentre è stato garantito il 100% del servizio per tutto il 2025 e il primo trimeste 2026.

“Durante questo mese – viene riportato, confermando le anticipazioni di Luceraweb - la copertura dei turni è stata del 65%. La riduzione è stata determinata dalla sospensione del vicariamento, l’istituto che consentiva ai medici in servizio di coprire, in maniera aggiuntiva, i turni vacanti, assicurando la regolare presenza nella fascia oraria notturna dalle 20 alle 8, attraverso un compenso maggiorato. Il venir meno di questo strumento ha inciso in maniera significativa sulla possibilità di garantire la copertura integrale dei turni. Nei giorni scorsi, abbiamo trasmesso alla Regione Puglia la richiesta di ripristino del vicariamento, con l’obiettivo di ristabilire la più ampia copertura possibile del servizio e rispondere in maniera puntuale ai bisogni di salute della popolazione”.

Secondo quando accertato, nel presidio di Viale Lastaria sono operativi un medico a tempo indeterminato, un altro con “Ruolo Unico di Assistenza Primaria” per 12 ore settimanali e un altro ancora dello stesso tipo ma per 6 ore settimanali. Il Ruap rappresenta la nuova figura professionale prevista dal riordino dell’assistenza territoriale delineato dal Decreto del Ministero della Salute 77/2022 e integra le funzioni dell’assistenza primaria (ex medico di famiglia) e della continuità assistenziale (ex guardia medica), con l’obiettivo di garantire una presa in carico più strutturata, continuativa e integrata, anche in vista della piena operatività delle Case di Comunità.

All’inizio del mese di aprile sono stati conferiti incarichi temporanei a due medici, fino alla fine di maggio, per un impegno complessivo di 96 ore mensili ciascuno.

“Siamo consapevoli delle difficoltà che interessano Lucera e per questo ci siamo attivati in maniera tempestiva interloquendo con la Regione – ha dichiarato il commissario straordinario Antonio Nigri – e continueremo a lavorare in stretto raccordo anche con le Amministrazioni comunali per ottimizzare le risorse disponibili, rafforzare la rete territoriale e assicurare ai cittadini una risposta sanitaria puntuale. Il nostro obiettivo resta chiaro: difendere e consolidare la sanità territoriale, rendendo effettivo il diritto alla salute in ogni comunità della provincia, senza lasciare indietro nessuno”.

Red.

