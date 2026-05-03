Una prima stretta sui pass disabili

Di furbi e finti tonti è pieno il mondo, figuriamoci a Lucera dove il numero ufficiale di pass per disabili in circolazione supera gli 800, un'enormità che va gestita in maniera adeguata, così come tutto il sistema dei permessi comunali. In realtà la quantità si mantiene stabile negli ultimi tempi anche perché alla polizia locale, secondo quanto riferito dal comandante Michele Polito, è stata attivata una verifica informatica incrociata praticamente in tempo reale sui decessi dei beneficiari, così il detentore effettivo viene invitato nel giro di pochi giorni a restituire il cartoncino.

E non era mai stato reso noto il fatto che due persone, definite insospettabili, siano state recentemente denunciate per essersi fatto il pass praticamente con una fotocopia a colori recante però un numero di matricola associata ad altro utente, e inoltre sono state elevate diverse sanzioni per un uso improprio del prezioso contrassegno azzurro, soprattutto per il passaggio ai varchi della Zona a Traffico Limitato senza la presenza del disabile a bordo.

Altro tema caldo è quello degli stalli gialli dedicati, per i quali sono piuttosto frequenti le polemiche sui tempi di attuazione delle richieste e la scarsa velocità di eliminazione di quelli non più utilizzati in determinate zone.

"Stiamo facendo un grande lavoro in questo settore anche se non si vede - ha riferito Polito - e posso già annunciare che a breve, appena sarà approvato definitivamente il nuovo regolamento dei parcheggi, faremo una ricognizione generale pure di quelli per carico e scarico merci, con una valutazione puntuale quartiere per quartiere, eliminando o aggiungendo piazzole a seconda delle reali necessità degli esercenti. Quindi è bene che si sappia che qualcuno verrà certamente rimosso perché superfluo, recuperando parcheggi per i comuni automobilisti".

r.z.