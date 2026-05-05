Gestione monumenti, flop clamoroso e dannoso

La delibera è stata definita “urgente”, e non poteva essere altrimenti, perché la Giunta Pitta l’ha approvata nella mattinata del 30 aprile, cioè l’ultimo giorno utile per presentare il progetto di ulteriore riqualificazione e valorizzazione dell’anfiteatro di Lucera. Sull’argomento ci sono grandissime aspettative sul finanziamento che la Regione Puglia potrebbe riconoscere, nell’ambito del bando “Luoghi della Cultura” per il quale c’è stata quindi la formale iscrizione al concorso. Si tratta della linea di fondi da 68 milioni di euro, con cui sono state già premiate venti proposte, di cui quattro della provincia di Foggia per un totale di 8 milioni ricaduti sulla Capitanata, a Troia, Roseto, San Severo e Ordona.

Il provvedimento di giovedì scorso era il più atteso finora a Corso Garibaldi nel 2026, perché dentro avrebbe dovuto contenere soprattutto l’affidamento del sito romano e del castello a un partner privato, a cui far gestire i due maggiori monumenti cittadini, anche perché è espressamente riportato nel bando che questo tipo di accordi avrebbe comportato un surplus di punti con cui scalare la graduatoria da redigere a Bari. A parziale compensazione, è stato riportato che la partecipazione viene supportata dalla Soprintendenza, con la quale è in essere una convenzione risalente all’anno scorso (la terza siglata negli ultimi 30 anni) che prevede di “curare e assicurare la funzionalità e la visibilità del bene archeologico, mediante un piano di gestione quinquennale”. E non a caso, l’Amministrazione Pitta nell’occasione si è impegnata ad attuare tutte le attività di promozione e di valorizzazioni previste nella proposta progettuale, a propria cura e spese per i successivi 5 anni dal completamento dell’intervento, garantendo per lo stesso periodo l’accesso gratuito per determinate categorie ”protette” per le attività di fruizione turistica.

E comunque proprio quella urgenza di pubblicare una “procedura comparativa” con cui scegliere l’operatore culturale, i cui termini erano scaduti il 13 aprile scorso, si è rivelata un clamoroso flop, perchè nel testo della delibera è volontariamente riportato che il procedimento è ancora “in corso di svolgimento”. Eppure la commissione incaricata si è già riunita almeno una volta il 20 aprile, avrebbe dovuto valutare tre sole proposte arrivate a Palazzo Mozzagrugno, e invece nulla sarebbe stato deciso.

Oppure sarebbe stato deciso di non decidere. Per ora non è chiaro nemmeno se l’iter verrà quindi portato a termine in qualche maniera, ma lo si capirà a breve, fatto sta che con questa rivelazione decade il pilastro principale di un’operazione su cui sono già scoppiate numerose e articolate polemiche e proteste di carattere politico, amministrativo ed elettorale, senza contare che sulla vicenda aleggia una questione di carattere penale sulla quale starebbero cercando di fare luce anche i carabinieri, per una possibile rivelazione di segreto d’ufficio invocata dalla cooperativa Lux Cereris che a febbraio aveva inviato una proposta autonoma, non accolta in prima battuta, ma pubblicata integralmente senza titolo e autorizzazione da un blogger locale.

Se ci saranno sviluppi in questo senso, è ancora presto per dirlo, mentre è sicuro che il sodalizio ha manifestato l’intenzione di volerci vedere chiaro su cosa sia successo eventualmente a proprio danno, con l'indebita diffusione di materiale che viene ritenuto segreto aziendale, mediante un esposto che peraltro rappresenta l’ultimo atto firmato dal suo presidente Gianni Finizio. Il candidato nella lista SiAmo Lucera, a sostegno del sindaco Giuseppe Pitta, si è poi dimesso il 2 aprile, lasciando al momento spazio alla sua vice Maria Pia Goduto.

Ma le anomalie non sono terminate, perché anche sul dossier inviato a Bari, denominato “Recupero dell'Anfiteatro Augusteo - Completamento e allestimento dell'arena con spazi e strutture di servizio per attività culturali e spettacolari”, sorge qualche interrogativo. Annunciato del valore di 5 milioni di euro da chiedere alla Regione, risulta in realtà esattamente dimezzato nell’importo, secondo gli elaborati messi a punto da Antonio Lucera, dirigente alle Opere pubbliche del Comune che in realtà già a gennaio scorso aveva affidato il servizio di validazione del progetto preliminare a uno studio tecnico rappresentato dall’architetto Vincenzo Manzi di Biccari, a fronte di un compenso di 32 mila euro per un lavoro consegnato il 3 marzo. Il giorno dopo era arrivato anche il placet della stessa Soprintendenza, sulla base di un’istanza risalente sempre a fine gennaio.

E quindi, se il piano teorico degli interventi era sostanzialmente pronto da almeno due mesi, e l’avviso regionale era stato pubblicato addirittura il 30 settembre 2025, è difficile pensare che sia stato fatto trascorrere tutto quel tempo prima che la Giunta si accorgesse improvvisamente di avere fretta nel voler partecipare al bando regionale, peraltro ammettendo che lo “spunto istruttorio” fosse arrivato proprio dall’iniziativa di Lux Cereris, e non da altri o altro.

Insomma, qualcosa non torna, perché la narrazione di dichiarazioni e comizi non coincide con le carte e soprattutto la tempistica scandita al loro interno, per cui poi diventa quasi naturale che questa vicenda finisca nel dibattito serrato della campagna elettorale, perché dentro ci sono parecchi elementi che si prestano a dubbi e discussioni, proprio nel periodo più delicato in assoluto, dove i passaggi burocratici e finanziari dovrebbero essere ancora di più espliciti e lineari.

Riccardo Zingaro