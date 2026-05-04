Redditi e contribuenti di Lucera e dintorni

Il ministero dell’Economia ha diffuso i dati delle dichiarazioni dei redditi effettuate nel 2025, suddivise anche per regione. La prima cosa ad emergere è un aumento generale delle somme che per la prima volta dopo anni supera anche l'incremento dell'inflazione, facendo generare un guadagno netto per gli italiani.

E poi si evidenzia una crescita maggiore in quelle del sud rispetto a quelle del nord, ma quando si vanno a fare i raffronti in valore assoluto, le differenze sono profondissime: in provincia di Milano la media è di 36 mila euro, in Capitanata meno della metà, fermandosi a 14 mila e con le nove posizioni finali della classifica della Puglia (che ha una media di circa 20 mila euro e 2,6 milioni di contribuenti) tutti occupati da Comuni foggiani, tra i più piccoli anche demograficamente, mentre per leggere qualcosa di positivo, bisogna guardare alle città più grandi.

Insomma, un divario nel divario che scava sempre più sul benessere e la qualità della vita di singole comunità, magari poco distanti tra loro ma caratterizzate da contesti completamente, o almeno parzialmente, diversi.

È bene precisare che i numeri vengono associati alla sola tassazione Irpef, mentre non vengono conteggiati in questa occasione tutti i redditi delle società di capitali e dello spesso preponderante settore agricolo che però viene tassato con altre modalità, e quindi questo può spiegare con maggiore realismo alcune apparenti anomalie, fermo restando che non è indicata la reale ricchezza di un territorio che è sicuramente maggiore.

Le città più opulente sulla carta sono Lecce e Bari (26.182 e 26.155 euro) con il podio occupato dalla tarantina Leporano con 23.125 euro. Questo ultimo caso è la dimostrazione che poi per queste graduatorie bisogna fare la “tara”, poiché può essere sufficiente la presenza di pochi ricchi o benestanti a far alzare l’ammontare complessivo, così come è stato visto a livello nazionale con le prime posizioni occupate da località spesso nemmeno note o turistiche: Maccastorna (Lodi): 72.157 euro ma con soli 76 contribuenti, Lajatico (Pisa): 67.519 euro e Portofino (Genova): 65.836 euro.

Tornando in Puglia, invece, figurano nella top ten Taranto, Maglie, Brindisi, Bitritto, Sternatia, San Giovanni Rotondo e Valenzano. Foggia è al 14esimo posto ma con il fardello provinciale di tutta la zona bassa della classifica, in cui sono state inserite Serracapriola, Celle San Vito, Anzano, Cagnano, Carpino, Alberona, Stornara, Zapponeta e Roseto con 12.194 euro di reddito medio. E se si scorrono le ultime 50, vi si trovano quasi tutti quelli del nord della Puglia.

Lucera si trova al 92esimo posto, il sesto in Capitanata, con 19.904 contribuenti che hanno generato 378.117.986 euro di reddito complessivo e una media di 18.997 euro.

La altre città maggiori della provincia stanno meglio ma anche peggio, suscitando però qualche perplessità sulla reale aderenza del tenore di vita con i numeri ufficiali: Manfredonia (terza sul podio provinciale) è alla posizione 78 con 19.322, San Severo alla 154 con 17.601 e Cerignola addirittura 236esima in Puglia, con 15.250 euro in media. Il migliore dato dei Monti dauni è Motta con 19.128.

Guardando a qualche annata precedente presa a caso per fare un raffronto, per esempio il 2020, il reddito medio pugliese era di circa 17 mila euro pro capite. Ai primi posti sempre Lecce (poco più di 22 mila euro), Bari (poco meno di 22 mila), Taranto (20 mila) Brindisi (poco più di 19 mila) e Foggia con 18.500 euro. La Capitanata aveva fatto segnare una media generale di 15 mila euro, e in fondo alla classifica c’era sempre Roseto con 9 mila euro di reddito, praticamente alle soglie della povertà, assieme ad Alberona.

Dopo Foggia, c’erano San Giovanni Rotondo, Tremiti, Manfredonia, Monte Sant’Angelo e San Marco in Lamis, e Lucera con 15.640 euro, grazie a 19.655 contribuenti censiti, per un imponibile di 291 milioni di euro, di cui metà detenuto da chi aveva denunciato più di 26 mila euro anno, mentre la fascia più affollata è stata quella tra i 15 e i 26 mila.

In relazione al 2022, invece, in Puglia la migliore performance era stata sempre quella di Lecce con 23.033 euro, seguita da Bari con 22.420, poi Taranto con 20.355, Brindisi con 19.879 e la Bat con 16.060 euro, media dei tre capoluoghi. Lucera ha sempre detenuto la sesta posizione provinciale con un reddito di 16.379 euro, dopo San Giovanni Rotondo (18.952), Foggia (18.901), San Marco in Lamis (16.750), Manfredonia (16.730) e Monte Sant’Angelo (16.674). Ancora dietro San Severo (15.432) e Cerignola (13.318) addirittura una delle ultime, così come buona parte dell’area garganica balneare, notoriamente considerate più agiata per una serie di ragioni logistiche, commerciali e imprenditoriali.

Riccardo Zingaro