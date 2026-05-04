Suoni del Sud celebra Vivaldi al Giordano

Saranno le celebri note di Antonio Vivaldi a risuonare giovedì 7 maggio, alle 20.30, sul palco del Teatro Umberto Giordano di Foggia per l’atteso appuntamento con la grande classica. L'evento, intitolato “Vivaldi e la magia dell'Armonia”, è dedicato all'esecuzione dell'opera “L'Estro Armonico Op.3”. Rappresenta il concerto di chiusura della prima parte della Quinta Stagione dell'Orchestra Sinfonica Territoriale “Suoni del Sud”. Dopo questo appuntamento, la programmazione osserverà una pausa estiva per poi riprendere regolarmente il prossimo 25 settembre, consolidando un percorso artistico che finora si è rivelato un grande successo per l'istituzione foggiana.

Protagonista della serata sarà il maestro Ettore Pellegrino, che curerà la direzione dell'Orchestra “Suoni del Sud” esibendosi contestualmente come violino solista. Violinista dalla carriera internazionale, Pellegrino svolge un’intensa attività concertistica in formazioni cameristiche e con istituzioni liriche e sinfoniche, sia come spalla che come solista, esibendosi in Italia ed all’estero. Già membro del prestigioso complesso “I Musici”, è stato direttore artistico dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese e della Deputazione Teatrale Teatro Marrucino di Chieti e dell’Ico “Suoni del Sud” di Foggia ed è docente di violino al Conservatorio “Umberto Giordano”.

Il programma prevede l'esecuzione dei primi sei concerti della celebre raccolta L'Estro Armonico Op. 3, pubblicata nel 1711, che segnò una svolta nella storia della musica europea grazie alla ricchezza inventiva e alla varietà delle combinazioni strumentali vivaldiane. Il concerto offrirà al pubblico l'occasione di ascoltare brani dal virtuosismo travolgente, come il Concerto n. 1 in re maggiore RV 549 (per quattro violini, violoncello e orchestra) e il Concerto n. 4 in mi minore RV 550, alternati a pagine di rara eleganza solistica, come il Concerto n. 3 in sol maggiore RV 310 e il Concerto n. 6 in la minore RV 356 per violino e orchestra, passando per le raffinate architetture dei concerti n. 2 e n. 5.

“Siamo arrivati a questo appuntamento con una partecipazione che ci ha dato grande motivazione – ha affermato Libera Granatiero, presidente dell’Associazione Suoni del Sud –. Ogni concerto ha confermato quanto la nostra comunità riconosca valore a un’offerta musicale stabile e curata. Con Vivaldi chiudiamo un primo segmento di stagione che ci incoraggia a proseguire con la stessa attenzione e la stessa qualità”.

La stagione è organizzata dall’Associazione “Suoni del Sud” con la direzione artistica di Marco Moresco. L’iniziativa gode del contributo del Ministero della Cultura, della Regione Puglia, del Comune di Foggia e della collaborazione del Conservatorio di musica di Foggia e del Teatro “Umberto Giordano”.

In ottemperanza alle disposizioni che riguardano il Teatro, Suoni del Sud ha provveduto alla riassegnazione dei posti e al blocco delle vendite dei biglietti per le aree interdette. Per informazioni, si può chiamare il numero 324.5912249.

Red.