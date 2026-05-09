Sapersi amati

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 14,15-21)

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se mi amate, osserverete i miei comandamenti; e io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Paràclito perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché egli rimane presso di voi e sarà in voi.

Non vi lascerò orfani: verrò da voi. Ancora un poco e il mondo non mi vedrà più; voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi.

Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama me sarà amato dal Padre mio e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui».



Osservare i comandamenti, così come osservare le regole indicate da chi ha cura di noi, non è un modo per controllarci, per annullarci ma è un modo per amarci. Chi ama vuole sempre il meglio per la persona amata, non può volerne il male.

I comandamenti sono la “retta via” da percorrere per essere felici di noi stessi! Come posso stare bene io se rubo ad un altro? Sì, magari quell’oggetto mi fa felice ma è una felicità passeggera che non mi fa essere migliore…

Gesù poi ci dice che non ci lascia mai soli! La condizione di sentirci discepoli amati è un passo importantissimo! Dobbiamo coltivare e vivere questa consapevolezza di essere amati, e che per questo abbiamo la certezza che il Signore cammina sempre al nostro fianco nei momenti belli ed in quelli dove la delusione ci assale; ci fa sempre sperimentare la Sua presenza e vicinanza. Saperci amati non è la condizione di qualcuno che ha ricevuto un privilegio particolare, ma di ogni discepolo che sulla parola del Signore si è messo in cammino con Lui!

da Animatori Salesiani