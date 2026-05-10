Alla scoperta del borgo di Bovino

A Bovino fervono i preparativi del Festival Bovino Borgo Green, allestito in continuità con le attività svolte negli ultimi mesi nell’ambito del progetto “Semi nel Vento”. L’iniziativa punta a valorizzare il borgo con il suo patrimonio storico, culturale e naturale, trasformandolo in una destinazione turistica sostenibile e innovativa.

Ci sarà un percorso tra luoghi pubblici e privati, esperienze gastronomiche, attività per bambini e bambine e momenti di divulgazione scientifica con figure come Francesco Tomasinelli, esperto di animali e divulgatore televisivo.

Un momento di festa e cultura in cui ogni membro della comunità sarà protagonista con le sue competenze e durante il quale la teoria della sostenibilità diventerà pratica collettiva.

Tra le attività in programma durante il week-end del 16 e 17 maggio, figurano un’escursione fotografica e quiz con premi, con Tomasinelli alla guida della scoperta del “mimetismo” nella natura; plogging con attività sportiva ecosostenibile che unisce il jogging (corsa leggera) alla raccolta di rifiuti (plastica, lattine, mozziconi) abbandonati nell'ambiente; tour del borgo per scoprire gli angoli nascosti e curiosità legate alla storia locale; visite alle antiche cisterne Romane e apertura straordinaria dei musei di Bovino con percorsi guidati; esperienze in aziende locali per connettere il palato alla terra, oltre che stand di prodotti locali; attività dedicate a bambini con baratto di giocattoli e reading; un laboratorio di riciclo creativo per dare nuova vita ad oggetti e materiali.

Le attività sono frutto del percorso di formazione “Bovino Borgo Green” che negli ultimi mesi ha permesso alla comunità locale di apprendere nuove competenze nel campo della sostenibilità ambientale, del fare impresa e delle energie rinnovabili. Il festival nasce dalla volontà di trasformare studenti, studentesse e attori locali in progettisti e progettiste di esperienze.

“Un momento imperdibile per chiunque abbia voglia di scoprire il paese e la comunità di Bovino – hanno spiegato i promotori del Comune e dell’Aps Casa Netural - con nuovi occhi e costruire insieme un mondo più green”.

Red.

Clicca qui per il programma completo