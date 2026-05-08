Ticketferries.com festeggia il primo anno

A un anno dal lancio, Ticketferries.com si afferma come uno dei portali italiani più dinamici per la prenotazione di traghetti, registrando una crescita significativa sia in termini di traffico sia di volumi di prenotazioni. Nato inizialmente come motore di ricerca interno a Ticketcrociere - la più utilizzata piattaforma italiana dedicata alla prenotazione di crociere - il progetto si è evoluto rapidamente fino a diventare un sito web autonomo, oggi completamente operativo e in grado di confrontare in tempo reale le tariffe delle principali compagnie, consentendo l’acquisto in pochi passaggi.

Alla base del successo c’è un’infrastruttura tecnologica avanzata, sviluppata grazie all’esperienza ventennale del team di Ticketcrociere. Il portale è progettato secondo una logica “mobile-first” e permette di gestire ricerche complesse che coinvolgono tratte, date e compagnie in modo rapido ed efficiente, offrendo agli utenti la possibilità di accedere alle migliori offerte disponibili, applicare eventuali sconti e completare la prenotazione con il supporto di un’assistenza clienti italiana specializzata.

Il modello di business: zero costi nascosti e incrocio tra le offerte delle compagnie

Elemento distintivo della piattaforma è il modello di business, che punta su trasparenza, sicurezza e semplicità d’uso, eliminando completamente i diritti di agenzia per il cliente finale. A differenza dei grandi aggregatori internazionali, che spesso applicano commissioni aggiuntive tra i 20 e i 50 euro visibili solo al momento del pagamento finale, Ticketferries.com aggiunge al costo del biglietto la sola commissione di vendita.

“Abbiamo scelto di competere in modo diverso, sfidando i principali player del settore con una politica di zero commissioni per l’utente: in questo modo il viaggiatore risparmia e noi, pur avendo meno margine, proviamo ad espanderci”, ha spiegato Matteo Lorusso, direttore generale di Ticketcrociere.

Il portale si propone come un vero e proprio hub per la mobilità marittima nel Mediterraneo, mettendo a confronto le rotte di otto compagnie - Grandi Navi Veloci, Grimaldi Lines, Tirrenia, Moby, Toremar, Corsica Ferries, Caronte & Tourist e Blue Star Ferries - attive su 1.942 tratte distribuite lungo le coste di 21 Paesi tra Europa e Nord Africa. Il progetto è destinato a espandersi ulteriormente, con l’obiettivo di includere in futuro anche collegamenti verso Nord Europa, Asia e Caraibi.

Tra le tratte più richieste per la stagione estiva in arrivo emergono le grandi isole come Sardegna, Sicilia e Corsica, insieme agli arcipelaghi italiani - Isola d’Elba, Eolie, Capri e Ischia - e ai collegamenti internazionali verso Spagna, Grecia, Croazia, Albania, Tunisia e Marocco.

La crescita del trasporto “by ferries”

La crescita di Ticketferries.com si inserisce in un contesto più ampio di rinnovato interesse per il trasporto via mare. Nel 2024, secondo Assoporti - l’associazione che rappresenta le Autorità di Sistema Portuale italiane - il traffico passeggeri dei traghetti in Italia ha raggiunto circa 19,3 milioni, in aumento del 3,1 percento rispetto all’anno precedente. Questo trend è sostenuto sia dalla crescente attenzione verso soluzioni di viaggio più sostenibili sia dall’aumento dei prezzi di voli e crociere, circostanze che rendono i traghetti una scelta sempre più competitiva, soprattutto per le famiglie.

Parallelamente, gli operatori stanno arricchendo la propria offerta con formule di viaggio sempre più esperienziali. Un esempio è rappresentato da Grimaldi Lines, compagnia con base a Napoli che propone itinerari tematici come “L’Eredità dei Florio”, un viaggio culturale tra Napoli, Palermo, Marsala e Favignana, sulle tracce della celebre famiglia industriale siciliana. La prossima edizione del format è in programma dal 26 al 30 giugno 2026 a bordo della Cruise Ausonia.

Red.