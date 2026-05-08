La linea ultraveloce anche a Lucera

Nelle ultime settimane buona parte delle strade di Lucera sono state incise da piccoli scavi dentro cui stanno trovando sede i cavi della fibra ottica a cura di Open Fiber. E le “cicatrici” sono ancora visibili dappertutto, prima del ripristino dei relativi secliati. In effetti è in pieno svolgimento quel grande progetto di digitalizzazione “Italia a 1 Giga” (al secondo) che in provincia di Foggia ha già visto la conclusione in 37 Comuni, per oltre 41 mila numeri civici e più di 58 mila unità immobiliari raggiunte dalla rete ultravoloce Ftth, finanziata per il 70% del Pnrr.

Open Fiber non vende servizi in fibra ottica direttamente al cliente finale, ma mette la sua infrastruttura a disposizione di tutti gli operatori interessati a parità di condizioni. Gli utenti interessati possono verificare la copertura del proprio indirizzo sul sito openfiber.it, contattare uno degli operatori disponibili e scegliere il piano tariffario preferito per iniziare a navigare ad altissima

“La nuova rete a banda ultra larga – ha riferito Valeria Carrozzo, referente Affari Istituzionali Territoriali di Open Fiber in Puglia – è ormai una realtà consolidata in Capitanata e negli altri territori della regione. Di fronte a questa imponente crescita infrastrutturale, va però registrato ancora un basso tasso d’adesione purtroppo in linea col trend nazionale. La priorità è dunque quella di aumentare l’utilizzo di questa nuova infrastruttura. Far crescere il take-up significa permettere a famiglie, imprese e professionisti di sfruttare una tecnologia più avanzata, stabile e sostenibile rispetto alle reti tradizionali in rame. Un passaggio strategico per sostenere innovazione, sostenibilità e sicurezza”.

Red.