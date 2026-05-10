Cercasi colonnine per auto elettriche

Scrivo per segnalare una problematica che ritengo grave e ormai non più rimandabile per la nostra comunità: l’assenza di colonnine di ricarica per auto elettriche a Lucera.

È paradossale che una città come la nostra, che ha anche ricoperto il ruolo di Capitale della Cultura della Puglia, non sia dotata di un’infrastruttura minima per la mobilità sostenibile. In un’epoca in cui la transizione ecologica è al centro delle politiche europee e nazionali, Lucera rischia di rimanere indietro, offrendo un’immagine poco moderna e poco accogliente sia ai residenti sia ai turisti.

Chi possiede un’auto elettrica è oggi costretto a spostarsi nei comuni limitrofi per poter effettuare una ricarica, con evidenti disagi e perdite di tempo. Ancora più preoccupante è il messaggio che si trasmette ai visitatori: una città priva di servizi essenziali per una mobilità contemporanea difficilmente può definirsi davvero al passo con i tempi.

Ritengo che sia dovere dell’Amministrazione comunale intervenire con urgenza, pianificando e installando un numero adeguato di colonnine di ricarica in punti strategici del territorio, sia nel centro urbano che nelle aree di maggiore afflusso.

Mi auguro che questa segnalazione, che rappresenta il pensiero di molti cittadini, non venga ignorata anche questa volta e che si passi finalmente dalle parole ai fatti.

G.

Le auto elettriche sono già alcune decine in città, per cui si tratta di un problema di evidente attualità per il quale rilanciamo volentieri la sua segnalazion, fermo restando che terminali privati sono disponibili da tempo.