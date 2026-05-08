Scenari a medio termine per il Lastaria

L’università di Foggia vorrebbe attivare un corso di laurea in infermieristica all’ospedale Lastaria di Lucera come sede didattica decentrata, presidio che in realtà esisteva fino a una trentina di anni fa. Il professor Gaetano Serviddio, direttore del Dipartimento di Scienze Mediche, prima di inviare l’istanza al ministero per la necessaria approvazione, ha effettuato un sopralluogo nel nosocomio assieme al collega Tommaso Cassano, presidente del corso di laurea e membro della Conferenza Nazionale delle Professioni Sanitarie, per individuare gli spazi necessari. Nel contempo, ha chiesto all’Amministrazione comunale la disponibilità di locali idonei allo svolgimento delle lezioni e per ospitare la biblioteca e le sale studio, almeno fino a quando non saranno completati i lavori di adeguamento di alcuni ambienti facenti parte della struttura sanitaria stessa.

La Giunta Pitta ritiene che la vicina biblioteca Bonghi sia la soluzione provvisoria ideale, in particolare la sala conferenze e le sale lettura già aperte per altri studenti, per cui è stato dato atto di indirizzo al dirigente al Patrimonio dell’ente di redigere una effettiva valutazione tecnica e gestionale, anche in collaborazione con il personale dell’Ateneo. Solo successivamente si potrà passare alla formalizzazione dei rapporti tra le parti e a disciplinare l’utilizzo degli spazi.

A proposito di sopralluoghi e individuazioni degli spazi, sarebbe il caso anche di verificare quali sviluppi ci siano sulle previsioni inserite poco meno di un anno fa nel cosiddetto “Atto aziendale” del Policlinico di Foggia, già regolarmente approvato dalla Regione Puglia. Si tratta del provvedimento che definisce l’organizzazione e il funzionamento sulla base dei principi e dei criteri stabiliti proprio con l’Università, determinando una concreta integrazione fra attività didattiche, assistenziali e di ricerca.

La novità più rilevante per Viale Lastaria risulta essere l’attivazione della struttura complessa sui “Disturbi alimentari e della nutrizione”, a direzione ospedaliera, individuata nell’ambito delle politiche regionali legate allo sviluppo e al potenziamento della rete integrata del settore. Nel documento sono stati indicati 10 posti letto per acuti e 8 di day hospital, a supporto di un vero e proprio Centro dedicato ai disturbi del comportamento alimentare, tra cui anoressia, bulimia e alimentazione incontrollata, ritenuti un’emergenza sanitaria crescente, con impatti significativi su mortalità, comorbilità e qualità di vita, in particolare nei giovani e adolescenti. La procedura sembrava essere a stato avanzato, anche perché ci sarebbe pure già il direttore appositamente ingaggiato per condurre le attività.

r.z.