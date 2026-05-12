Arriva la Telemedicina per tutta l’Asl

Asl Foggia ha attivato l’infrastruttura regionale di Telemedicina, per la presa in carico da remoto dei pazienti cronici. La piattaforma è operativa dal 6 maggio, rappresenta un passaggio strategico verso un modello di assistenza digitale in grado di garantire uniformità di accesso alle cure su tutto il territorio.

Il sistema si è integrato con la Piattaforma Nazionale di Telemedicina e con il Fascicolo Sanitario Elettronico, assicurando continuità assistenziale fra ospedale e territorio, personalizzazione delle terapie e condivisione dei dati nel pieno rispetto della normativa in materia di privacy.

Il progetto rientra fra gli interventi previsti dal Pnrr, per un valore complessivo di 340 milioni di euro per tutta Italia. Nell’ambito del percorso di attuazione, la Regione Puglia ha sottoscritto un accordo quadro per l’affidamento del servizio.

A livello provinciale, l’attivazione è stata possibile grazie all’esperienza maturata da Asl, attraverso la piattaforma aziendale sviluppata in dieci anni di attività da un team multiprofessionale composto da ingegneri informatici, programmatori, medici e infermieri. Per l’attività di monitoraggio continuo dei pazienti con patologie croniche, sono stati assegnati 1,2 milioni di euro, destinati all’acquisto delle postazioni di lavoro.

La gestione da remoto dei pazienti con patologie croniche, tra cui diabete, ipertensione e cardiopatie, avviene tramite le Centrali Operative Territoriali istituite presso i Distretti Socio Sanitari. Il servizio di Telemedicina è già operativo a San Marco in Lamis e Manfredonia, e successivamente avverrà anche per Foggia, Cerignola, Lucera, Troia e San Severo.

L’accesso ai servizi avviene tramite segnalazione del medico di famiglia, dello specialista interpellato o della struttura ospedaliera, in fase di dimissione.

Il monitoraggio dei parametri vitali del paziente preso in carico è effettuato attraverso l'app certificata RemoteCare e collegata a dispositivi facilmente indossabili dal paziente. L’accesso all’app avviene con Spi, Cie oppure “One time password” del Fascicolo Sanitario Elettronico.

Nel dettaglio, l’applicazione consente il controllo costante di temperatura corporea, frequenza cardiaca, pressione arteriosa e saturazione dell’ossigeno.

I dati rilevati confluiscono automaticamente nel portale di monitoraggio, permettendo agli operatori sanitari di seguire in maniera costante l’andamento clinico del paziente e di intervenire tempestivamente, in caso di necessità.

L’avvio dell’infrastruttura garantirà un miglioramento concreto della qualità di vita al paziente e dei caregiver attraverso il monitoraggio costante dello stato di salute; una maggiore di facilità di accesso ai servizi; la riduzione degli spostamenti per visite in ospedali e ambulatori, con conseguente risparmio di tempo e risorse; una gestione più efficace e personalizzate delle cure.

Red.