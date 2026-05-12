Il Real Celle è una ‘brava’ squadra
Il Real Celle di San Vito, squadra di calcio che rappresenta il paese più piccolo della Puglia, ha vinto la Coppa Disciplina della terza categoria campana gironi di Benevento. È il premio sportivo attribuito alle società che si distinguono per il comportamento più corretto durante il campionato, esaltando la sportività, la correttezza dei giocatori, dei dirigenti e dei tifosi. In pratica, viene stilata una classifica basata su un sistema di penalità; le società che accumulano il minor numero di sanzioni (ammonizioni, espulsioni, multe, squalifiche del campo) vincono il premio.
Domenica 10 maggio si è giocata l’ultima giornata di campionato, a seguito della quale è arrivata l’importante coppa che premia in primis un gruppo di ragazzi uniti dalla passione per il calcio.
La sindaca Palma Maria Giannini: “Sono davvero contenta che la squadra di calcio, prima ancora che per i risultati sportivi, si sia distinta per il comportamento e il fair play dimostrato in campo. Speriamo che anche per il prossimo campionato troveremo in Campania la stessa ospitalità e la stessa fattiva collaborazione che abbiamo riscontrato in questa stagione”.
Il Real Celle di San Vito ha finito il campionato in ottava posizione con 10 punti, frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 12 sconfitte. I gol fatti sono stati 24, quelli subiti 59.
“La Coppa Disciplina è un traguardo importante che ci riempie di gioia e di soddisfazione – ha dichiarato Fabio Romano, allenatore e capitano – e questo premio è una vittoria per tutto il nostro paese senza dimenticare che fare calcio qui a Celle resta comunque una grande vittoria”.
Red.
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