Via alla 18esima edizione del Concorso Giordano

E’ partita la 18esima edizione del Concorso nazionale musicale “Umberto Giordano”, in programma dall’11 al 15 maggio al Teatro Giordano di Foggia. Sono circa 1.200 gli iscritti quest’anno, provenienti da Puglia, Campania, Lazio, Molise e Basilicata.

Nato per promuovere la crescita culturale e musicale del territorio e valorizzare i giovani talenti, il Concorso è organizzato dall’Associazione “Suoni del Sud”, presieduta da Libera Granatiero, in collaborazione con il Comune di Foggia, il Teatro Umberto Giordano, il Premio 10 e lode, il Premio G. Clemente Santangelo e la Fondazione Musicalia della Fondazione dei Monti Uniti di Foggia.

Il contest si articola in sei sezioni – Solisti, Drums, Orchestra, Musica d’Insieme, Talent Voice e Coro – suddivise per categorie. La sezione Solisti conta 140 partecipanti tra pianoforte, chitarra, strumenti ad arco, a fiato e a percussione, arpa, fisarmonica, canto lirico, chitarra elettrica e basso elettrico. Circa 200 sono invece gli iscritti alla Musica d’Insieme. A questi si aggiungono le orchestre, i cori, i 41 concorrenti della sezione Drums (il 14 maggio con presidente di giuria Thomas Lang) e i 20 finalisti del Talent Voice – canto moderno Premio Gino Sannoner (il 15 maggio con presidente di giuria Luisa Corna), selezionati nei giorni scorsi da Paola Folli.

Fino a mercoledì ci saranno le audizioni delle sezioni “Classica”: Solisti, Orchestra, Musica d’Insieme e Coro, che proseguiranno nei giorni 12 e 13 davanti alla Commissione composta dai maestri Francesco Montaruli, Vincenzo Celozzi, Andrea Palmacci, insieme agli organizzatori del concorso: il direttore artistico Lorenzo Ciuffreda e il presidente Gianni Cuciniello. La premiazione è in programma il 13 maggio alle ore 19.00 al Teatro Giordano.

Per la sezione Solisti sono previsti riconoscimenti speciali: il “Premio Giuseppe Caputo” per la migliore interpretazione strumentale, il “Premio Marinella Palmieri”, borsa di studio di 200 euro per la migliore interpretazione pianistica, e il “Premio Giuseppe Graniero”, borsa di studio di 200 euro per la migliore interpretazione degli strumenti a fiato.

“Anche quest’anno il Concorso Giordano conferma la sua capacità di coinvolgere centinaia di giovani musicisti provenienti da diversi territori – spiega Lorenzo Ciuffreda –. Vedere il Teatro Giordano animarsi di studenti, docenti, famiglie e artisti significa dare continuità a un progetto culturale che negli anni è diventato un punto di riferimento per la formazione musicale e per la valorizzazione del talento giovanile”.

Alle selezioni potranno accedere solo i docenti e gli accompagnatori dei concorrenti secondo il calendario stabilito dalla direzione artistica. A causa della temporanea riduzione della capienza del Teatro Giordano, per assistere alla serata di premiazione del 13 maggio sarà necessario prenotare gratuitamente il proprio posto tramite Eventbrite a partire dall’11 maggio. Senza prenotazione non sarà possibile accedere. All’ingresso sarà richiesto di esibire il biglietto, in formato digitale o cartaceo.

Red.