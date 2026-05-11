Orsogna nell'elite della sciabola giovanile

Il Club Scherma Casalvecchio di Puglia e Lucera è tornato dai campionati italiani Under 14 disputati a Riccione con una medaglia d’argento nella sciabole. È quella di Giuseppe Orsogna che, dopo aver vinto tutti gli assalti fin dal girone eliminatorio, è stato sconfitto solo in finale da Luca Viale con il punteggio di 15-13.

Già campione italiano della categoria maschietti, Orsogna ha evidenziato una crescente maturità tecnica e caratteriale, con continui miglioramenti a seguito della preparazione svolta in palestra con i maestri Emidio Rinaldi e Tonia Campanaro.

Questo risultato gli permetterà di prendere parte al progetto della Federazione denominato “SchermaFutura", riservato ai migliori talenti della sciabola giovanile italiana.

In Romagna la squadra ha fatto segnare anche il14esimo posto di Erica Tecuceanu nella categoria Bambine e il 16esimo di Gioele Bozzino in quella Ragazzi.

Red.