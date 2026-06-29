La Banca cordonale a rischio chiusura

Non è un bel momento per Casa Sollievo della Sofferenza, per la quale Papa Leone XIV ha nominato una commissione di controllo, incaricata di gestire un piano di rientro economico e razionalizzare tutto il sistema finanziario. Rischi incombenti pendono anche sulla sua Banca regionale cordonale. In Italia ne esistono 18, e quella pugliese sta proprio a San Giovanni Rotondo, struttura di riferimento per tutta la Puglia, poiché custodisce il sangue contenuto nel cordone ombelicale, raccolto al momento del parto in 15 ospedali del territorio, dal Gargano al Salento.

Essa rappresenta un’importantissima sorgente di cellule staminali emopoietiche che, analogamente a quanto avviene con la donazione del midollo osseo, sono fondamentali per il trapianto in malattie ematologiche quali leucemie e linfomi, o in malattie genetiche come l’anemia mediterranea. Una volta prelevato, viene conservato con lo scopo di rilasciarlo per uso solidale e dedicato, a scopo di trapianto o per la cura di malattie in ambito onco-ematologico. Quella pugliese, attiva dal 2008, in particolare, persegue anche l’obiettivo di incrementare il numero delle unità di Cord Blood Piastrinic Gel da utilizzare per uso topico nel trattamento delle ulcere diabetiche e ferite difficili.

Questo sistema rischia di essere smantellato a livello nazionale, a causa della consueta razionalizzazione dei costi di mantenimento e gestione, ed esiste già un progetto redatto dal Centro Nazionale Sangue e dal Centro Nazionale Trapianti che vorrebbe la riduzione delle banche regionali dalle 18 attuali a sole 8, cioè due per nord, centro e sud Italia, oltre a quelle di Sicilia e Sardegna che hanno esigenze e difficoltà logistiche maggiori rispetto al resto della Penisola.

Il dossier sta camminando sotto traccia tra ministero e singole regioni, ed è evidente che pure in Puglia siano cominciate le fibrillazioni, nonostante l’hub diretto dal dottor Michele Santodirocco si stia dimostrando un preziosissimo scrigno di “unità” da mettere a disposizione della comunità medica e scientifica mondiale. L’ultima operazione del genere risale al mese scorso per una paziente ricoverata al Policlinico Gemelli di Roma, affetta da una malattia del sangue linfoproliferativa, a seguito di una accertata e rarissima compatibilità genetica, la cui probabilità per soggetti non appartenenti allo stesso nucleo familiare è di 1 a 100.000. E nel giro di 18 anni l’elenco delle “cessioni” ufficiali a scopo di trapianto per adulti o bambini ne conta 26, con destinazioni non solo nazionali ma anche in Francia, Israele, Olanda, Danimarca, Stati Uniti (addirittura sei), Inghilterra e Spagna.

Tutto questo grazie a circa 22 mila mamme pugliesi che in questi anni hanno donato il loro cordone. Dopo un biennio post Covid che in realtà è stato numericamente disastroso, il computo dell’ultimo triennio riferisce di un trend galleggiante tra le 745 del 2025 e le 940 del 2024, mentre nel 2023 erano stati raccolti 789 cordoni, con 57 unità “bancate”. A spingere verso l’alto i numeri ha contribuito anche la legge regionale 32 del 2022, nota come “emandamento Cloe” e promossa da Fabiano Amati, che ora obbliga i medici dei punti nascita ad informare le gestanti sulla donazione del sangue cordonale e ad inserire il consenso o il rifiuto nella cartella clinica, senza riportare la motivazione.

Ma non è detto che queste performance possano essere sufficienti a “salvare” il presidio pugliese, anche perché sono svariate le cause generali di una diminuzione delle attività, come la denatalità, le carenze organizzative dei punti nascita, la riduzione del personale in sala parto, l’elevato turn-over del personale stesso e pure la demotivazione del personale ostetrico, in parte dovuto all’innalzamento del tetto a 1,6 miliardi di cellule che determina una maggiore quantità di unità non idonee per il bancaggio e conseguente “scoraggiamento” del personale sanitario coinvolto nella raccolta.

A difesa di questa situazione c’è prima di tutto il dottor Giuseppe Garrisi, salentino e presidente dell’Associazione delle Donatrici Italiane di Sangue Cordonale, il quale crede molto nell’attività della Banca pugliese e nei suoi risultati raggiunti, invocando il suo potenziamento allo scopo di incrementare gli indicatori di performance e quindi di scongiurarne la chiusura.

Riccardo Zingaro

