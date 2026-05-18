Scure del Tar sull'assetto scolastico

Il Tar Puglia ha dato una bella tagliata alle previsioni (peraltro già attuate a settembre scorso con gittata fino al 2028) del piano di dimensionamento scolastico per la provincia di Foggia, varate da una delibera della Giunta regionale risalente a fine 2024.

Il ricorso era stato presentato proprio da Palazzo Dogana, a cui aveva aderito affatto casualmente il Comune di Vieste, perché il primo oggetto della contesa era la disposta fusione dei due istituti secondari del posto, l’alberghiero Mattei e l’iis Fazzini-Giuliani. Ma le contestazioni poi si sono allargate anche da altre indicazioni arrivate improvvisamente dal Bari in quell’ormai famigerato provvedimento, perché c’erano anche la creazione a Cagnano Varano di un unico istituto tra il comprensivo D’Apolito e il liceo Maria Immacolata, limitatamente al plesso locale che faceva parte dell’istituto di istruzione superiore De Rogatis-Fioritto di San Nicandro. A San Giovanni Rotondo c’era stato l’accorpamento dell’istituto comprensivo Pascoli-Forgione all’omologo Melchionda-De Bonis, tuttavia senza il plesso di Via Lauriola che invece era finito nella competenza del Dante-Galiani. Al Publio Virgilio Marone di Vico era stato aggiunto l’indirizzo “Linguistico”, al Libetta di Peschici invece era spuntato “Informatica e Telecomunicazioni” che dal 2027 sarebbe diventato articolazione “Informatica”. A Foggia, invece, era stata disposta la fusione tra il circolo didattico San Ciro e l’istituto comprensivo De Amicis-Pio XII, per la quale il Comune in udienza ha messo la mani avanti, mostrando di aver accettato di buon grado quella disposizione.

Tutto annullato dal Tar: “L’Ente ricorrente assume che la Regione abbia disatteso il rilevante apporto partecipativo fornito dalla Provincia interessata sia per quel che riguarda il Piano, sia in relazione a quello provinciale, con un atto unilaterale che abbia ‘alterato’ le scelte condivise durante il procedimento partecipato, in spregio alle linee di indirizzo da essa approvate. E’ senz’altro vero che la Regione disponga in materia di una potestà di approvazione, ma questa incontra un limite nella necessità di fare in modo che ogni intervento emendativo approvato in sede provinciale sia portato a conoscenza nelle forme adeguate e sia, in definitiva, oggetto di contraddittorio e di una decisione partecipata e dibattuta”.

In buona sostanza, alla Regione spetta il compito di elaborare gli indirizzigenerali di programmazione della rete scolastica e di coordinamento tra le istanze degli enti locali, mentre alle Province e ai Comuni compete la concreta redazione dei piani e della funzioni, sulla base delle linee guida comunque ricevute.

“Eventuali modifiche della Regione devono inquadrarsi nel quadro sopra riportato e, pertanto – ha aggiunto la Corte - devono essere sorrette da una idonea motivazione che manifesti il loro collegamento con il potere di coordinamento, nell'ambito di una dialettica tra istituzioni che deve ispirarsi al principio di leale cooperazione. Le modifiche introdotte estemporaneamente solo in sede di discussione della delibera della Giunta, mediante emendamenti, sarebbero illegittime, poiché incidono proprio sugli accorpamenti degli istituti, travalicando i limiti delle attribuzioni della Regione e ‘invadendo’ una competenza che la normativa riserva alla Provincia di Foggia per il secondo ciclo e ai Comuni per il primo ciclo. Ogni perplessità sul punto avrebbe dovuto essere manifestata dalla Regione in sede di conferenza di servizi istruttoria del 16 dicembre 2024 garantendo il contraddittorio con l’ente provinciale”.

La Regione si è difesa affermando che non avrebbe fatto altro che esercitare prerogative sue proprie nella specifica materia, visto che la Provincia avrebbe legittime aspettative dei Comuni coinvolti nella programmazione scolastica e che sarebbero state salvaguardate solo a Bari. “La delibera di giunta regionale, nella parte in cui sottende una diversa valutazione dell’ente regionale rispetto alle ipotesi di dimensionamento formulate dalla Provincia, non è solo frutto di una violazione delle garanzie partecipative, ma anche priva di motivazione in relazione al diverso avviso elaborato a livello regionale senza ulteriore apporto consultivo dell’Ufficio scolastico regionale. E quindi consegue la necessità di riavviare il contraddittorio procedimentale in ordine al diverso assetto che la Regione vorrebbe dare alla rete scolastica. Risulta inoltre violato il canone di buon andamento della Pubblica amministrazione, nella sua specifica declinazione della efficienza, economicità, efficacia dell’azione del potere pubblico”.

E viene fatto proprio l’esempio specifico della decisione riguardante Vieste, per la quale la Provincia ha evidenziato almeno sette criticità, tra cui quella di mettere insieme un Convitto con una normale scuola secondaria, con tutte le conseguenze didattiche, educative e amministrative: “Costituisce spia di un eccesso di potere la decisione di fondere i due istituti superiori” è stata la tesi del Tar che ha rivelato come le modifiche arrivate in extremis siano state dettate dagli assessori Sebastiano Leo (all’epoca all’Istruzione e oggi al Bilancio) e Raffaele Piemontese (all’epoca alla Sanità e oggi ai Trasporti). Sembra evidente che quell’episodio sia inquadrato nella contrapposizione personale che in quei mesi era in corso tra il sindaco di Vieste e presidente della Provincia, Giuseppe Nobiletti, e il dominus del Pd di Capitanata, oggi solo apparentemente rientrata dopo un nuovo accordo poggiato sul precedente Consiglio provinciale e recentemente rinnovato.

Riccardo Zingaro