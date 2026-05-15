Minerva e Tutolo sul problema ‘cinghiali’

“Il fenomeno della proliferazione dei cinghiali in Puglia non può più essere affrontato con interventi episodici o emergenziali. Oggi parliamo di sicurezza pubblica, tutela delle attività produttive, salvaguardia del paesaggio e salute umana”.

Lo hanno dichiarato il capogruppo Pd, Stefano Minerva, e il consigliere regionale di Per la Puglia, Antonio Tutolo, intervenuti nella quarta Commissione nel corso dell’audizione dedicata al Piano regionale di gestione del cinghiale.

Nell’occasione sono stati illustrati i dati del quadriennio 2021-2024, che confermano la dimensione del problema: 571 danni accertati alle colture agricole con oltre 570 mila euro liquidati dalla Regione; 343 incidenti stradali causati dall’attraversamento di cinghiali, con un costo stimato di circa 1,7 milioni di euro per la viabilità. Le province più colpite risultano Foggia e Taranto, mentre i danni maggiori riguardano cereali e impianti frutticoli.

“Dietro questi numeri – hanno proseguito – ci sono agricoltori che vedono compromesso il proprio lavoro, cittadini che rischiano sulle strade e interi territori che chiedono risposte strutturali. Per questo condividiamo l’impostazione illustrata in Commissione dall’assessore all’Agricoltura Paolicelli: serve passare dalla sola logica dell’indennizzo a una strategia moderna di gestione e valorizzazione della filiera. Il tema non riguarda solo il contenimento della fauna selvatica. Se accompagnata da controlli rigorosi, dal rafforzamento del selecontrollo, dal monitoraggio veterinario sul territorio e da una rete efficiente di punti di macellazione autorizzati, la gestione del cinghiale può diventare anche un’opportunità economica e produttiva, dentro una filiera certificata, trasparente e sicura”.

Nel corso dell’audizione è stato inoltre evidenziato il lavoro già avviato dalla Regione con misure di prevenzione e contenimento: dall’autodifesa per gli agricoltori attraverso gabbie e chiusini di cattura, fino agli investimenti sulla sicurezza stradale con nuova cartellonistica, dissuasori luminosi e sistemi sperimentali per allontanare gli animali dalle carreggiate. Accanto ai ristori, la Regione continua inoltre a incentivare recinzioni per la protezione delle colture e degli allevamenti.

“Con l’assessore stiamo lavorando a un piano che deve essere sempre più efficace e uniforme su tutto il territorio regionale – hanno aggiunto - e per questo riteniamo fondamentale rafforzare il numero dei selecontrollori, ampliare formazione e abilitazioni e garantire un coordinamento pieno anche nelle aree protette e nei parchi, che non possono diventare zone franche rispetto a un problema che impatta direttamente su agricoltura, ecosistemi e sicurezza. Parallelamente occorre continuare a investire sul monitoraggio scientifico e sulla raccolta dei dati, anche in collaborazione con università e istituti veterinari. La gestione della fauna selvatica deve fondarsi su evidenze tecniche, prevenzione e programmazione. Solo così possiamo trasformare un’emergenza in una politica strutturale capace di garantire sicurezza ai cittadini, tutela agli agricoltori, equilibrio ambientale e nuove opportunità economiche per i territori”.

Red.