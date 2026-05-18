La speciale ‘campagna elettorale’ di Orsara

Imparare a esercitare la democrazia tra i banchi di scuola: a Orsara di Puglia sta per nascere il Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi. Mercoledì 20 maggio sarà una giornata storica per l’istituto comprensivo “Virgilio Salandra”. Saranno studentesse e studenti a eleggere ufficialmente il loro Consiglio comunale che resterà in carica per due anni. L’iniziativa prende vita come parte integrante di un percorso pedagogico strutturato su tre livelli: la continuità educativa, che collega direttamente la scuola primaria e la secondaria di primo grado; l’educazione civica, con un laboratorio biennale per affrontare i valori della cittadinanza; un “compito di realtà”, per trasformare la teoria in pratica amministrativa concreta e decisionale.

Alunne e alunni arrivano al voto dopo un intenso percorso formativo. Hanno lavorato a stretto contatto con i docenti interni e con un'esperta esterna di diritto. La macchina elettorale ha prodotto tre distinte liste elettorali, con altrettanti candidati sindaci (Giulia Dedda, Pasquale Terlizzi e Rocco Novelli) alla guida dei rispettivi schieramenti e 6 candidati consiglieri per ciascuna compagine. I simboli e i programmi delle liste sono stati interamente sviluppati dai ragazzi. Nei giorni che precedono il voto del 20 maggio, sono già iniziati i comizi elettorali e i candidati stanno presentando i programmi ai propri compagni-elettori.

Alla scuola e agli studenti, arrivano i complimenti di Concetta Terlizzi, delegata comunale a Cultura, Pubblica Istruzione e Turismo: “L’iniziativa intrapresa dalla nostra scuola è molto importante. Meritano un plauso la dirigenza, le docenti e gli studenti che si stanno impegnando in questo percorso”.

Red.