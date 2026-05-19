Concorso Giordano, vincitori e contenti



La 18esima edizione del Concorso Nazionale Musicale “Umberto Giordano” si è conclusa dopo cinque giornate dense di audizioni, esibizioni e incontri che hanno portato al Teatro Giordano oltre 1.200 giovani musicisti provenienti da Puglia, Campania, Lazio, Molise e Basilicata.

Organizzato dall’Associazione Suoni del Sud, presieduta da Libera Granatiero, in collaborazione con il Comune di Foggia, il Teatro Umberto Giordano, il Premio 10 e lode, il Premio G. Clemente Santangelo e la Fondazione Musicalia della Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, il Concorso ha confermato anche quest’anno la sua vocazione: scoprire, valorizzare e accompagnare la crescita dei nuovi talenti della musica italiana.

Le audizioni delle sezioni Solisti, Orchestra, Musica d’Insieme e Coro hanno interessato le prime tre giornate con centinaia di partecipanti. Tra i solisti si sono distinti Simone Visentini, che al pianoforte ha ottenuto il Premio Marinella Palmieri, e Angelica Pia Lavilla, che ha conquistato il Premio G. Caputo alla chitarra. All’Ensemble di Trombe dell’Istituto comprensivo “S. Pertini - V. Veneto” di Orta Nova (Foggia) è andato il Premio Giuseppe Graniero, una borsa di studio di 200 euro.

Il 14 maggio è toccato ai batteristi. A presiedere la sezione “Drums – Premio G. Clemente Santangelo” è stata chiamata un’altra leggenda mondiale, Thomas Lang. Con lui in giuria i maestri Alessandro Napolitano, Claudio Santangelo, e il direttore artistico del Concorso, Lorenzo Ciuffreda. Le tre borse di studio da 250 euro ciascuna del Premio Clemente Santangelo sono andate a Yuri Abeille, Michele Ciuffreda e Michelangelo Scimia.

“Mi sono davvero goduto questa esperienza – ha detto Thomas Lang -. È stato meraviglioso e ispirante vedere la nuova generazione di batteristi dedicare così tanto tempo e impegno a ciò che amano. Sono rimasto molto colpito: ci vuole coraggio per partecipare a un concorso come questo, e tutti questi ragazzi ne hanno dimostrato tantissimo”.

Venerdì è stata la volta del “Talent Voice – Canto moderno Premio Gino Sannoner”, con 20 finalisti selezionati da Paola Folli.

A presiedere la giuria è stata Luisa Corna, affiancata da Paola Folli, Antonello Carozza, Libera Granatiero, Domenico de Biase, Lorenzo Ciuffreda, Gianni Cuciniello, presidente del Concorso.

“Ho trovato questo contest molto professionale, cosa non scontata e tutto molto bello e molto curato e poi è stato bello vedere sui volti dei giovani concorrenti la speranza”, ha dichiarato Luisa Corna. Sul palco con lei c’erano Alice Amatore, assessora alla Cultura del Comune di Foggia, l’avvocato Fabio Verile, che ha consegnato il Premio 10 e Lode a Francesco Chiavuzzo, e i membri della giuria che hanno assegnato il Premio della Critica a Stefano Fascia.

Questi gli altri vincitori del Talent Voice: Francesca Pizzicoli, Sienna Di Giuseppe, Giulia Pia Lauriola, Angelica Numero, Marta Maria Cavallone, Barbara Diglio, Alessia Mastrolonardo, Antonia Romano, Concetta Derosa.

La cerimonia di premiazione, presentata da Cristian Levantaci e Stefania Benincaso, è stata arricchita dalle esibizioni di Matteo Trullu, vincitore di The Voice Kids Italia, di Sophia Renna, già vincitrice del Talent Voice 2025 e dell’ultima edizione della Corrida, e di Antonello Carozza.

Entusiasti gli organizzatori che hanno sottolineato che: “Questa XVIII edizione ha confermato la forza del Concorso Giordano come spazio di crescita e confronto. Ringraziamo i partner istituzionali, gli sponsor, i collaboratori, in particolare la Sps (Servizi per lo spettacolo) di Massimo Russo, Clab Studios e la fotografa ufficiale della manifestazione Monica Carbosiero, i genitori e gli insegnanti dei concorrenti e con loro i maestri i Francesco Montaruli, Vincenzo Celozzi e Andrea Palmacci della Commissione ‘Classica’. Il nostro impegno è continuare a costruire opportunità concrete per i giovani musicisti, valorizzando il loro talento e la loro dedizione”.

Il 16 maggio, al Museo Civico, si è svolta la masterclass di Canto Pop con Paola Folli, premio per i vincitori del Talent Voice che domenica hanno inciso la loro canzone presso il Clab Studios di Foggia con il sound engineer Angelo de Cosimo e la Band “Suoni del Sud”, formata da Luca Sanguinetti (pianoforte), Michele Tempesta (sax), Sergio Picucci (basso elettrico) Luigi Pagliara (chitarra) e Antonio Cicoria (batteria).

Red.

I vincitori della sezione Drums

Nella categoria A, i primi posti sono stati assegnati a Riccardo Tucci e Riccardo Marongiu. Al secondo posto si sono classificati Francesco Maria Valentino e Michael Manco, mentre il terzo posto è stato ottenuto da Milo Di Giuseppe, Marco Levantaci, Vito D’Amico, Matteo Lorito, Francesco Marano, Samuele Zarroli e Carlo Giuseppe Soldano.

Per la categoria B, il primo posto è andato a Michelangelo Scimia, che ha ricevuto anche il Premio Clemente Santangelo, insieme a Giorgio Biscozzi. Al secondo posto si sono classificati Domenico Corigliano, Giuseppe Ciuffreda, Ylenia Lamonaca e Michael Marmora. Il terzo posto è stato assegnato ad Armando Marasco, Alessandro Cristiani, Davide Benincaso, Luca Celino, Stefano Coda, Ruben Dibitonto, Mattia Ricco, Alessandro Michele Altamura e Savino Filannino.

Nella categoria C, il primo posto è stato conquistato da Yuri Abeille, anch’egli insignito del Premio Clemente Santangelo, seguito da Leonardo Palamaro. Al secondo posto si sono classificati Christian Ferraro, Carmen Trotta, Riccardo Cristiani e Andrea D’Avolio, mentre il terzo posto è stato ottenuto da Ivan Cristiani, Giovanni Cecere, Nicola Celino, Roberto Reibaldi e Roberto Tubelli.

Per la categoria D, il primo posto è stato assegnato a Michele Ciuffreda (che ha ricevuto anche il Premio Clemente Santangelo) insieme a Antonia Distaso. Al secondo posto si sono classificati Valerio Polisena e Luigi Di Gennaro, mentre il terzo posto è stato ottenuto da Michele Luigi Fortarezza.