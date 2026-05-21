L’Agenda Civica di Prossima ai tre candidati

Durante questa campagna elettorale, i tre candidati a sindaco di Lucera non devono considerare solo il proprio programma politico come riferimento dell’azione amministrativa che intendono mettere in atto, perché l’Associazione Prossima un paio di sere fa ha messo davanti a loro una “Agenda Civica”. Il documento contiene questioni di interesse generale, e quindi sono stati letteralmente chiamati a prendere impegni reali che tuttavia hanno vagamente garantito, magari prendendo a cuore un elemento comune a quanto già proposto nel “preventivo” presentato alla città.

A ogni modo, si tratta del percorso partecipativo durato mesi, con i contributi offerti Antonio Bilancia, Ida Donatella Coccia, Raffaele De Vivo, Alfonso Di Gioia, Ludovico Di Giovine, Rossana Dori, Marco Esposito, Annarita Favilla, Vincenzo Grasso, Alberto Herraiz, Raffaella Longo, Desirèe Mantovano, Michele Marucci, Chiara Ottaviano, Marika Perna, Leonardo Renzone e Benedetta Ventrella.

Alcuni di questi, sul palco di Piazza Duomo, hanno spiegato in maniera prolissa quale sia stata la genesi e poi lo sviluppo del lavoro svolto, tenendo volutamente fuori membri del sodalizio candidati di questa tornata, proprio per evitare qualsiasi coinvolgimento con questo o quello schieramento. La gittata temporale è proprio il 2031, vale a dire lo stesso del mandato che si palesa davanti al prossimo detentore della fascia tricolore.

“L'Agenda non è un programma elettorale né un documento di parte – hanno confermato i promotori – perché definisce priorità condivise, introduce un criterio di responsabilità e apre un sistema di verifica pubblico sull'azione amministrativa. Si articola in quattro aree strategiche, tra vivibilità urbana, giovani ed educazione, imprenditorialità e attrattività, governance e capacità generativa, e in tredici schede obiettivo strutturate con azioni, tempi e indicatori misurabili”.

I temi posti all’attenzione del dibattito pubblico vertono su: sistema integrato di pianificazione urbana, spazi pubblici e cultura di prossimità, gestione e sviluppo del verde urbano, politiche giovanili strutturali e orientate al futuro demografico, ecosistema educativo territoriale e comunità educante diffusa, politiche sociali integrate e welfare di comunità, sistema stabile di partecipazione attiva dei cittadini, sostegno alle imprese, attrattività e sviluppo economico locale, filiere locali e sviluppo territoriale, patrimonio e politiche culturali come sistema, turismo e marketing territoriale integrato, capacità progettuale e attrazione di risorse, trasparenza e monitoraggio pubblico dell’azione amministrativa, gestione associata dei servizi come strategia territoriale.

“Siamo partiti dalla frattura evidente tra comunità e rappresentanza – hanno aggiunto - perché da tempo il confronto pubblico appare impoverito, sempre più spesso ridotto a una competizione tra narrazioni personali, a un uso strumentale e contingente dei temi, piegati più alle esigenze del consenso che alla comprensione dei problemi. La costruzione di visioni condivise lascia spazio a comunicazioni intermittenti, mentre la rappresentanza si frammenta in aggregazioni deboli, prive di un ancoraggio solido a princìpi e responsabilità comuni. A questa frammentazione dei soggetti politici corrispondono una disaffezione diffusa e una partecipazione altrettanto fragile da parte dei cittadini. L’opinione pubblica oscilla tra apatia e adesione momentanea, mostrandosi più incline alla tifoseria che all’esercizio critico e informato, dentro una dinamica che premia la visibilità più della credibilità, la semplificazione più della competenza. Il risultato è un confronto che consuma attenzione ma produce poco orientamento. Un documento come questo non vuole inseguire il dibattito pubblico di una stagione elettorale, né adattarsi ai tempi rapidi della comunicazione politica o rincorrerne le semplificazioni. Abbiamo scelto di avviare un processo di coinvolgimento della comunita?: ascolto dei bisogni, confronto organizzato, co-creazione degli obiettivi, monitoraggio nel tempo, sfociando in un laboratorio di cittadinanza attiva, perche? costruisce partecipazione concreta. Ma anche un laboratorio politico, nel senso piu? pieno del termine: uno spazio di ricerca, elaborazione e costruzione di visione. In un tempo relativamente breve si e? formato un gruppo eterogeneo per eta?, competenze e percorsi, aggregato da un’esigenza chiara: superare le forme attuali del dibattito pubblico. L’Agenda è uno strumento di orientamento delle politiche pubbliche, che definisce priorita? e introduce un principio di verifica, assumendo un chiaro valore politico-culturale, perché afferma un metodo e propone un criterio di responsabilità. Chiunque sara? chiamato ad amministrare Lucera dovra? confrontarsi con una base condivisa di priorita? e obiettivi, riportando il discorso pubblico sul terreno dei bisogni reali, delle priorita? condivise, degli obiettivi misurabili. La partecipazione democratica e? efficace quando non si esaurisce nel momento del voto, ma continua e si costruisce nel tempo attraverso pratiche di rendicontazione e di valutazione dei risultati. Da qui, anche una domanda aperta rivolta alla citta?: quale forma di rappresentanza vogliamo costruire? Quanto conta, oggi, la capacita? di ascoltare, di includere, di rendere conto? E quanto siamo disposti a uscire dalla posizione di spettatori per diventare parte attiva di un processo continuo? E? un primo passo che non esaurisce il percorso, ma lo rende visibile. Per mesi un gruppo di persone molto diverse tra loro ha provato a fare una cosa semplice e sempre più rara: fermarsi, ascoltare, discutere senza ridurre tutto a contrapposizione immediata. Abbiamo provato a costruire uno spazio in cui i problemi della città non fossero utilizzati come strumenti di consenso o occasioni di scontro, ma affrontati come questioni comuni. L’Agenda Civica nasce dall’idea che la conoscenza di una città non appartenga soltanto a chi la governa o a chi possiede competenze tecniche, ma sia distribuita tra le persone che la abitano ogni giorno: nelle esperienze quotidiane, nei luoghi attraversati, nelle fragilità toccate con mano, nelle energie che spesso restano invisibili. Questo documento non vuole essere un testo chiuso o un programma da applicare rigidamente, né una proposta che pretende di esaurire la complessità della città. È una base di lavoro aperta, a disposizione della comunità e di chi sarà chiamato ad amministrarla”.

r.z.