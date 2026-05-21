Scontro politico su Palazzo Sant'Anna

A due giorni dalla fine della campagna elettorale, la questione di Palazzo Sant’Anna è tornata al centro del dibattito politico, con una improvvisa iniziativa del candidato Vincenzo Checchia, il quale ritiene di aver fatto una scoperta sull’attuale situazione giudiziaria del rudere di Piazza Duomo.

Davanti alla staccionata recentemente rifatta con una disposizione “in danno” alla proprietà, in realtà è venuto fuori che sulla Gng di Pierluigi Ciccarelli da circa tre mesi pende una procedura esecutiva, derivante da un paio di pignoramenti promossi da altrettanti soggetti privati: il Gruppo E di Roma, commerciante di prodotti edilizi, per un valore che sarebbe di 60 mila euro, e dalla Andor di Conegliano Veneto, per conto di Intesa San Paolo, presumibilmente in relazione alla concessione di un mutuo fondiario di 2 milioni di euro rinnovato nel 2023.

Il tribunale aveva già incaricato un professionista delegato, c’è anche un custode e un perito di stima, quadro nel quale si è inserita la dichiarazione di Checchia: “Hanno fatto fare questi lavori in danno, non controllando e quindi non sapendo che c’erano decreti ingiuntivi e una situazione piuttosto delicata. Questo significa che quei soldi molto difficilmente torneranno indietro, perché verranno privilegiati prima altri creditori e c’è il rischio di incapienza dei fondi a disposizione”.

Accanto a lui c’era Carmen Antonetti, professione avvocato, che ha mostrato due visure ipocatastali che fotografano quale sia la posizione dell’azienda lucerina: “Non sono state effettuate le opportune verifiche – ha aggiunto – e questa rappresenta una colpa gravissima, voglio escludere il dolo ma c’è stato sperpero di denaro pubblico. Si sarebbe potuto chiedere alla curatela di intervenire sulla messa in sicurezza, e non avrebbe potuto sottrarsi. Quella di marzo scorso, in occasione dell’avvio dei lavori, è stata una mossa scorretta con tanto di sceneggiata davanti al palazzo, anche quando è arrivata la Soprintendenza”.

Giuseppe Pitta ha risposto a stretto giro, con un’altra diretta da Palazzo Mozzagrugno in cui ha parlato di “discutibile lezione di procedura giudiziaria”, sia dal punto di vista tecnico che di vera e propria comprensione di quella che sia la situazione attuale.

“Questi che oggi ci attaccano – ha detto – sono quelli che non sanno nemmeno che i soldi spesi sono 50 e non 70 mila euro come hanno detto poco fa, e comunque ignorano che da qualche mese il Comune ha accanto a sé il ministero della Cultura in un procedimento che abbiamo avviato in precedenza rispetto a queste iniziative private. C’è un vincolo, il bene va tutelato e qualunque ulteriore ed eventuale operazione immobiliare deve passare prima dall'ente che detiene un diritto di prelazione, del quale abbiamo messo a conoscenza anche il custode giudiziario”.

Prima di andare a Corso Garibaldi, Pitta era passato da Piazza Duomo in tarda mattinata, aggiungendo in via separata a Luceraweb: “Su questa storia non ci fermeremo, abbiamo il dovere di risolvere il problema che può avvenire solo con un’acquisizione pubblica e, costi quel che costi, non voglio escludere nemmeno una nostra offerta al curatore, cosicché abbia fondi per ristorare i creditori, fermo restando che dovremo comunque defalcare i nostri di crediti già vantati”.

r.z.