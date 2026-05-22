I tesori nascosti di Castelnuovo

Sabato e domenica a Castelnuovo sarà un fine settimana dedicato alla bellezza incontaminata, alla storia medievale e alle tradizioni più autentiche del territorio. Il borgo aprirà le sue porte per l'evento "Tesori Nascosti di Puglia", un’iniziativa promossa da Regione Puglia e la delegazione Monti Dauni dell’Associazione delle Pro Loco pugliesi, in collaborazione con quella locale.

L’evento si inserisce in un più ampio circuito regionale di 14 appuntamenti per altrettanti “tesori”.

A Castelnuovo il focus sarà tutto incentrato sulla memoria storica, l'identità locale e l'oro blu del territorio: l'acqua della fonte “La Cavallina”.

La prima giornata, intitolata “La memoria dell’acqua” sarà fortemente incentrata sul legame storico della comunità con le proprie risorse idriche e sulle testimonianze medievali del borgo. Alle 10 il raduno in Piazza Municipio con l’accoglienza a cura dei ragazzi della scuola media Mandes, saluti istituzionali, registrazione e consegna del materiale informativo. Seguirà la passeggiata alla Fonte, lungo un percorso naturalistico tra paesaggi mozzafiato e tradizioni agro-pastorali, e includerà la visita all'Epigrafe dei De Parisio, incassata nel cortile del palazzo comunale, ritenuta un probabile esempio unico di epigrafe in lingua d’oïl nel Mezzogiorno italiano. Ci sarà spazio per un laboratorio medievale a cura dell'Associazione "Gens Capitanatae", con approfondimento sugli antichi usi quotidiani dell'acqua. Alle 16, visita guidata con tour del patrimonio artistico e paesaggistico di Castelnuovo (su prenotazione). Alle 18.30, musica in Piazza Municipio, concerto di fine anno organizzato dagli alunni dell'istituto Mandes.

Domenica 24 maggio sarà declinata sul tema “Territorio, identità e paesaggio", con focus sul valore civico del paesaggio, del benessere e delle eccellenze gastronomiche locali. Alle 10 lo start con il saluto di autorità e organizzatori, a cui farà seguito una nuova passeggiata naturalistica nei dintorni della Fonte Cavallina, accompagnata da una degustazione di prodotti tipici locali. Alle 11.30, il momento simbolico dedicato all'acqua come bene comune e visita guidata al Centro Termale. Alle 16, nuova sessione di visite guidate e scoperte del territorio.

Red.