I nuovi vertici della sanità foggiana

Il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, ha presentato i nuovi direttori generali delle principali agenzie sanitarie pugliesi, nell’ambito di un percorso di riorganizzazione e rafforzamento del sistema sanitario.

All’Asl Foggia ci sarà Tiziana Di Matteo che negli ultimi quattro anni ha guidato quella della Bat, al Policlinico Riuniti è stato assegnato Janko Tedeschi, ex direttore amministrativo all'Asl Lecce.

Per il resto, Alessandro Di Bello all’Asl Bat, Gianluca Capochiani a quella di Lecce, Vito Bavaro a Taranto. All’Oncologico di Bari ci sarà Tommaso Stallone, al De Bellis di Castellana Grotte, Michelangelo Armenise.

“La scelta è stata compiuta sulla base dei curricula e delle indicazioni espresse dalla Commissione di valutazione – ha spiegato – e non ci sono state interlocuzioni preventive né incontri personali: abbiamo voluto seguire un percorso fondato esclusivamente su competenze, profili professionali e capacità gestionali. Ai manager sarà affidato un mandato chiaro, costruito su obiettivi precisi, misurabili e verificabili. Abbiamo lavorato a uno schema di contratto ad hoc, nel quale sono previsti obiettivi stringenti, con meccanismi che possono arrivare fino alla decadenza dell’incarico in caso di mancato raggiungimento dei risultati. Accanto a questi ci sono obiettivi di gestione che incidono anche su una quota significativa della retribuzione. A tutti loro chiederò responsabilità, efficienza e soprattutto cura delle persone. Devono ascoltare tutti quei cittadini che si rivolgono al sistema sanitario. Perché dietro ogni numero c’è una persona, c’è la sua famiglia, ci sono delle storie personali a cui dobbiamo prestare la massima attenzione. La sanità è fatta di conti ma soprattutto di persone”.

Red.