Soldi regionali per la frana di Roseto

La Regione Puglia vuole sbloccare la viabilità alternativa che collega Roseto Valfortore e la Campania, così da interrompere l’isolamento del borgo provocato dalla frana dei primi di aprile scorso. Inoltre la Provincia di Foggia predisporrà il progetto da 1,5 milioni di euro sul tratto della strada provinciale 130 colpito dalla frana che ha isolato il Comune, insieme a un’altra frana di minore entità sempre sulla medesima arteria, ma sul tratto Tertiveri-Alberona.

È quanto emerso dall’incontro operativo convocato a Bari dall’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Raffaele Piemontese, con la sindaca Lucilla Parisi, e con la partecipazione in collegamento della dirigente della Sezione regionale della Protezione civile, Barbara Valenzano, e del dirigente del Settore Viabilità della Provincia di Foggia, Luciano Follieri.

Il tratto che sarà ripristinato dalla Regione Puglia consentirà, da subito, di riattivare un collegamento verso la Campania in una fase in cui la SP.130 risulta interrotta anche sul versante campano a causa di ulteriori movimenti franosi. L’intervento permetterà inoltre di restituire accessibilità ad aziende agricole e attività produttive rimaste isolate, avendo perso ogni collegamento con Roseto.

Il percorso per l’intervento sulla 130 interessata dalla frana è stato ordinato per priorità e la Provincia di Foggia si è impegnata a trasmettere la progettazione per lavori stimati in circa 1,5 milioni euro.

“Nell’incontro abbiamo definito una scansione chiara di responsabilità, priorità e interventi concreti – ha detto Piemontese - subito riattivando la viabilità alternativa, mentre si costruisce il percorso amministrativo e progettuale necessario per l’opera più consistente”.

Red.