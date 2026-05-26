Tutte le preferenze delle elezioni Comunali
A notte inoltrata il Comune di Lucera ha fornito i dati ufficiali e definitivi anche per le preferenze dei 321 candidati al Consiglio comunale. Dopo quelli relativi ai sindaci, la competizione è stata serrata anche per i 24 posti disponibili nell’aula di Palazzo Mozzagrugno.
Il nuovo Consiglio viene rinnovato per oltre metà dei suoi componenti, con 11 debutti assoluti tra maggioranza e minoranza e 13 ritorni, non per forza della scorsa assemblea.
La formazione più votata è Pitta Sindaco, il consigliere più votato è Antonio Tutolo.
In grassetto i consiglieri eletti:
PITTA GIUSEPPE - 8.501 – 53,29
TOTALE LISTE 8.887 - 58,29%
LISTA PITTA SINDACO - 2.800 – 18,36%
DI CARLO PIETRO - 429
CAPOBIANCO GIACOMO - 422
TERLIZZI STEFANIA - 415
BATTISTA MARIA ANGELA - 350
COCCIA MARIO - 273
SCHIAVONE MICHELE - 190
PELLEGRINO COSTANTINO - 174
COLOMBA PIERLUIGI - 172
GIAMBATTISTA MARIANNA - 147
COLUCCI DAVIDE FRANCESCO GIUSEPPE - 100
SOPRANO ANNA MARIA - 93
D'ARIES VIVIANA - 66
BARBARO IVANA - 57
CONTE GIOVANNI - 51
SENA ANTONELLA - 44
OLIVIERI FRANCESCO PIO ANTONIO - 39
AMOROSO IRMA - 37
BIANCO DANIELE DMITRY - 36
LA CAVA EMANUELE - 31
CELLI SAMUEL GAETANO - 29
SASU GIUSEPPINA - 17
ZARRILLI GIOVANNA - 10
CIACCA GIANNI MATTIA - 4
CICCHESE MARIA CHIARA – 0
PARTITO DEMOCRATICO - 1.430 – 9,38%
FAVILLA CAROLINA - 382
VENDITTI CLAUDIO - 360
DI MATTO IVANO - 301
MATERA ANTONELLA - 254
MELILLO GIOVANNA - 187
TRINCONE FELICE - 178
CANTORE SIMONE - 140
TOZIANO GIUSEPPE - 127
FURNO GIOVANNI - 48
DI GIOIA MARIA RITA - 46
BARILE ANGELO - 28
STAFFA ANTONIETTA - 22
ULISSE FABIO - 20
VELLONIO ALESSIA - 16
PASCALE LUISA DORA - 4
LANGIANESE MICHELE - 2
PICARO ANNA RITA - 0
FLAMMINI LAURA – 0
ENERGIA CIVICA - 1.064 – 6,98%
GRANIERI LUIGI - 299
DI PIERNO PIERO - 211
ZOPPICANTE LUCIA - 208
PARADISO ALIDA - 134
TEDESCHI LUIGI - 121
LECCESE VINCENZO - 98
RONGIOLETTI FABRIZIO - 94
STRAZIOSO NOEMI - 61
SILVESTRI KATYA - 28
IULIANI LUCIA - 26
PERROTTI ANTONIO - 22
PAPPANI MARIO - 17
STOICO COSTANZA - 17
BOZZINO ANTONIO - 14
VONELLA ALESSIO - 11
URBANO ESTER - 10
DI CARLO ENNIO - 7
DE BATTISTA GIOVANNI - 6
GRIMALDI RAFFAELLA - 5
GRASSO DANIELA - 4
COLUCCI FABIO - 3
FORTE ELISABETTA - 1
VECCHIARINO ANDREA - 1
DI MAGGIO NICOLA – 0
PROGETTO CONCITTADINO - 932 – 6,11%
SCIROCCO ANTONIO - 301
GENTILE EMANUELA - 271
VENTRELLA ANGELO - 203
DE SABATO ANTONELLA - 158
PETITO VALENTINA - 140
CIFALDI UMBERTO - 120
SCIOSCIA FELICE - 101
PETECCHIA MARIA ANTONIETTA - 41
DI GIOIA PASQUALE - 34
RAMIERI ANTONIO - 23
FIORE GIOVANNA - 20
DANESE FERNANDO ANTONIO - 14
IORIO ROSALBA - 9
DE PALMA MARIA - 8
PITTA MELANIA - 7
ZOLLA PASQUALE - 6
FURNO DAVIDE - 5
TOTA ANNA - 4
RONGIOLETTI CINZIA - 2
RITOLI PASQUALE - 1
BOTTAZZI LUIGI - 0
MAGGIORE FRANCESCO - 0
POGGIO CARLO - 0
PUDDU DAFNE – 0
LUCERA AL CENTRO - 899 – 5,90%
DE MAIO TONIO - 406
PREZIUSO PIA - 155
ZAUSIO ANGELA - 124
SILLITTI BARBARA - 77
MARINACCIO LUCIA - 66
CAPPELLETTI SAMIRA - 61
ABBRUZZESE LUIGI - 56
DE PEPPO ANTONIETTA - 53
TREMONTE FRANCESCO - 38
FORTE PASQUALE VINCENZO - 36
IPPOLITO LUCIANO - 35
NAPOLITANO GAETANO GIUSEPPE - 18
ORO GIUSEPPE - 17
NARDELLA GABRIELE - 16
VALENTINO CRISTINA - 16
DI PIERRO MICHELE - 11
GISINI MARIA - 9
D'ANDREA FRANCESCO - 8
MASTROMATTEO GIUSEPPE - 8
MINAFRA CARMINE - 7
CACCHIO LAURA – 4
OFFICINA COMUNE LUCERA - 837 - 5,49%
PAGLIARA DANIELA - 354
UZZI RUBEN - 314
IANNANTUONI RAFFAELE - 194
RUSSO FRANCESCO - 114
CATENAZZO ROCCHINA PIA - 61
FORTE SIMONE - 37
FOLLIERO VINCENZO - 30
PILLA UBALDO - 21
TERLIZZI ORNELLA - 18
PARISI RAFFAELE - 17
BENINCASO ALESSIA - 16
GIAMBATTISTA PASQUALE PIO - 16
DE MARCO ALESSIA PIA - 13
IPPOLITO KRIZIA - 11
PICCOLO MICHELE PIO - 11
MAGLIA MARIA GRAZIA - 7
ALBANESE MARIA - 4
CERVINO CONCETTA - 2
DE VITA ANGELO - 2
COCCIA RAFFAELE - 1
D'APOLLO VANESSA - 1
DI CHIRO PASCUAL HUMBERTO – 0
SIAMO LUCERA - 547 - 3,59%
FINIZIO GIOVANNI - 275
CONTE ANNA MARIA - 100
CALABRESE MARCELLO - 90
FRANCULLO FRANCESCA - 73
PILLA MIRIAM - 69
DI NOIA STEFANIA - 38
COGATO VANESSA - 35
LA MALVA ANGELICA - 24
MAIORI ANTONIETTA - 24
VITARELLI MAURIZIO - 22
IANNILLI MARIA PIA - 22
SASSONE FRANCESCO ANTONIO - 19
ZURLO RAFFAELE PIO - 19
ESPOSITO MIRKO - 18
PECORELLA VALERIO - 13
GRASSO ISABELLA - 10
GRIECO GIANLUCA - 9
CINQUIA FRANCESCO - 8
CANTO GIOVANNA - 4
FREZZA GIOVANNI - 2
MARRAFFINO FABIANO – 0
MOVIMENTO 5 STELLE - 378 - 2,48%
CORVELLI GIANLUCA ALDO - 116
PANZANO FRANCA - 83
GRANIERI SERGIO - 66
PIETROSANTO GIANLUIGI - 33
MONTUORI GIUSEPPE - 25
D'ANTINI IMMACOLATA - 21
DI GIOVINE LUDOVICO - 19
LIONETTI MARIA ANGELA - 16
PITTARI SALVATORE - 13
DI LORENZO DOMENICO - 6
PIEMONTESE MARCO - 6
DE ROSARIO FRANCESCO PIO - 5
BALZANO TIZIANA - 5
DE GIRONIMO ANTONIO - 3
PRENCIPE CARLA - 3
HARUNI SANIE - 2
CASIELLO GIUSEPPE - 1
CUTTANO MARIA ROSARIA - 1
POMPETTI MAURO – 0
CHECCHIA VINCENZO - 4.976 - 31,20%
TOTALE LISTE - 4.470 - 29,32%
LISTA TUTOLO – 2.226 – 14,60%
TUTOLO ANTONIO - 669
COLUCCI PASQUALE - 372
DEL GAUDIO MARIA SAVERIA - 244
PORZIO MARIA - 165
CIBELLI MARIA IMMACOLATA - 163
PEDONE LUCIA - 163
NETTI MARIANGELA - 145
COLATRUGLIO ANTONIO - 142
MANCANIELLO ALFREDO -137
GIORDANO CARLO FRANCESCO - 109
NAPPA ROSALIA - 99
TRIVISONNE PASQUALE - 85
DI PASQUA ANGELA - 46
ZAMMETTA MARCO - 45
ROBERTO LEONARDO - 42
SIMONETTI GIUSEPPE - 41
DE VITA GIUSEPPINA - 32
SERRANO GIOVANNI - 30
CIOCCARIELLO ANTONIO - 26
DE MARTINIS MICHELINA -17
BORJA VELASCO SILVIA - 6
BALSANO RAFFAELE - 5
D'APOLLO MICHELE -5
IANNELLI SANDRA - 4
FACCIAMO LUCE - 1.418 - 9,30
PITOCCO FABRIZIO - 455
BARBARO MARIA - 340
LA VECCHIA RAFFAELE - 250
ANTONETTI CARMEN - 220
MONACO MASSIMILIANO - 167
ALTIERI MARIA PIA - 117
CIRCELLI DONATELLA - 59
BATTISTA LUCIA ANNA - 43
MININNI ARMANDO - 42
ZACCAGLINO VITO DETTO VITO - 37
GRIECO GIOVANNA - 33
ALLEGRETTI LORENZO - 25
RENZONE DOMENICO - 17
CASIERE FELICE - 7
GALLARELLO ANTONIO - 7
SIMONETTI ANTONIO - 7
PETTI MYRIAM - 6
PELLEGRINO FRANCO - 5
PETRONE CELESTINA - 5
MUSTACCIOLI FEDERICO -3
BASILE VALENTINA - 1
DE TROIA MICHELE -1
ASTUTO MARIO - 0
ORIZZONTI FUTURI – 826 – 5,42%
AQUILANO FRANCESCO ANTONIO - 257
NIRO FRANCESCA - 247
MONACO MARIO - 126
CALABRIA LUCIA - 106
FORTE MARIO - 98
MONTUORI GIADA - 78
RICCIARDI ANNA - 76
D'ALESSANDRO PASQUALE- 38
BARBATO ROSALBA - 25
TOZIANO SALVATORE - 24
PASTORE RICCARDO - 22
LA DAGA MARIANNA - 20
CLEMENTE GIOVANNI - 16
BONANTE PIETRO - 14
POLISENA PIETRO - 14
CONTE EMANUELE FILIBERTO - 12
RIPOLI VINCENZO - 12
BECCIA VINCENZO - 11
CASCIANO MARIA FILOMENA - 8
LISCIO GIOVANNI - 6
MARTINELLI BRUNO - 6
FRANCHINO ANTONELLA - 5
DI BATTISTA NICOLA - 2.474 - 15,51%
TOTALE LISTE - 1.890 – 12,40%
FRATELLI D'ITALIA - 716 - 4,70%
CATAPANO DANILO - 201
PETROIANNI MARINA - 196
TUCCI GIANNI - 91
AQUILINO MARIA - 80
IENCO FRANCESCO - 61
ACCETTURO MICHELE MARIO - 57
CERVINO MIRIANA - 26
CAPOBIANCO GIANLUCA - 22
PICCIUTO ESTERINA MARIA - 17
DI CORSO MATTEO - 16
FANELLI EMANUELE - 15
IBBA ILHAM -13
CODUTI GIULIA - 12
MORELLI ANNA ELODIA - 10
NASSISI GIAN BATTISTA - 7
DE MUTIIS PATRIZIO - 7
SANTOPIETRO ROBERTO PIO - 6
CROCITTO FRANCESCO - 4
MASSENZIO SAVINA - 4
VALENTE DALILA - 4
PETITTI ANNA - 3
CIRCELLI SABRINA - 2
PELLEGRINO STEFANO - 2
STAMPONE DONATO - 1
FORZA ITALIA-PPE - NOI MODERATI - 592 - 3,88%
MARRACINO GIUSEPPE - 325
PALUMBO ROSARIA - 230
CODUTI ANTONIO - 71
CENICOLA CLARISSA - 30
DE ROSA GIUSEPPE - 20
BARBARO MARIO -19
BRESCIA ANTONIETTA - 16
ALBANO BRUNO - 13
BATTISTA SERGIO - 8
PORZIO CIRO LUIGI - 8
SASSONE DEBORA - 7
FOLLIERI GIANLUCA - 6
RICCIARDI NICOLA - 6
CAVALLI CAVALLI ETTORE - 4
IORIO CARMELINA - 3
CUTONE GIOVANNI - 1
SIANI ALDO - 1
CAPUTO MARIA CARMELA - 0
PANZANO LUCIA - 0
RADICI FUTURE - 411 - 2,70%
FIORILLI MARIA - 114
ROSSI RAFFAELE - 60
DI PASQUA GIOVANNI ANTONIO - 45
LA ROTONNA NICOLA - 41
TURCO CARLO - 31
RICUCCI FRANCESCA - 28
PECORIELLO ROBERTO - 22
MAZZA GAIA - 20
RICCI ANTONIO - 20
MAZZILLI FRANCESCA - 18
GANGALE VINCENZO - 18
LA CAVA VINCENZO - 16
FRANCHINO EMILIANO - 13
DEL VECCHIO GIANLUCA - 6
URRASO MATTEO - 5
SARACENO ALESSANDRA - 5
GAETA EMILIO - 4
IORIO ANTONIO - 4
PAVESE ANTONIO - 3
DELL'AERA ANGELA - 0
DE ROSA CARMINE - 0
LEGA - UNIONE DI CENTRO - DC DEMOCRAZIA CRISTIANA - 171 - 1,12%
CAPOBIANCO GIULIO - 68
BRESCIA DALILA LILIAN - 53
MONTUORI MARIO - 29
PAPPANO DOMENICO - 11
BIANCHI NICOLA - 8
COLAGROSSI MARIA - 4
VISCIANI ANNA DANIELA - 4
MONTUORI SABRINA CRISTINA - 3
MAZZONE SIMONA - 2
RONGIOLETTI CHRISTIAN - 2
STELLUTO SABINA - 2
AQUILANO ANTONELLA - 1
FERRARI FABRIZIO - 0
MASTROPIETRO ALBERTO - 0
RIGNANESE PASQUALE - 0
FERRO GIUSEPPE PIO - 0
CLEMA GIUSEPPE - 0
CASIERO ANNA - 0
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