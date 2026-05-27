Rifiuti speciali anche nelle campagne di Lucera

Stamattina all’alba sono entrati in azione nelle province di Foggia, Salerno, Napoli Benevento, Roma e Latina i carabinieri del Gruppo per la Tutela dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di Napoli, assieme ai militari dei singoli comandi provinciali.

Avevano l’ordine di eseguire 19 ordinanze di applicazione di misure cautelari (6 arresti domiciliari, 7 obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria e 6 interdizioni per un anno dall’esercizio dell’attività imprenditoriale), a carico di altrettante persone ritenute responsabili a vario titolo del reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.

Il provvedimento è del gip del tribunale di Bari su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia del capoluogo pugliese, è arrivato dopo alcuni interrogatori preventivi e e fa riferimento ad una serie di condotte illecite che sono state accertate nell’ambito di una complessa e articolata attività investigativa che ha avuto inizio nell’ottobre 2023 e che si è poi protratta per diverso tempo.

I carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico hanno svolto attività tecniche, quali intercettazioni di conversazioni e video riprese, assieme a pedinamenti effettuati con sistemi di tracciamento elettronico. Secondo le risultanze presentate poco fa in conferenza stampa, sarebbe stata ricostruita una vera e propria filiera organizzata dedita al compimento di reiterate azioni finalizzate allo smaltimento di ingenti quantità di rifiuti speciali (scarti provenienti dal trattamento dei rifiuti speciali e industriali, rifiuti tessili e frazione indifferenziata dei rifiuti solidi urbani) provenienti da impianti di trattamento e recupero dislocati nelle province di Roma, Napoli, Caserta, Brindisi e Salerno.

L’organizzazione si avvaleva di società di intermediazione del settore, era orientata al conseguimento dell’ingiusto profitto rappresentato dal risparmio di spesa, derivante dalla mancata attivazione delle corrette procedure di gestione dei rifiuti, prescritte dalla legge. In particolare, migliaia di tonnellate di rifiuti sono state illecitamente trasportate e smaltite presso cave in disuso, aree agricole (vigneti e uliveti) e capannoni dismessi, ubicati nelle province di Foggia, Bat, Bari, Napoli e Frosinone, con conseguente imponente deturpamento e danneggiamento dei suoli e sottosuoli interessate (alcuni di particolare pregio naturalistico) e rischio per la salute stessa.

Il giro d’affari è stato calcolato in almeno 2,5 milioni di euro, somma di denaro di cui è stato disposto il sequestro per equivalente, associati a 10 società (per lo più aziende produttrici di rifiuti), 60 automezzi, beni mobili e immobili fino al raggiungimento della cifra riconosciuta quale provento dell’attività criminosa. In precedenza, erano già state sequestrate una cinquantina di aree utilizzate per l’illecito sversamento dei i rifiuti.

Lo schema operativo del traffico criminale, secondo gli inquirenti, era caratterizzato dall’adozione di procedure collaudate, fondate sulla classificazione fittizia dei rifiuti da parte degli impianti di produzione, con redazione di falsa documentazione indicante siti di destinazione solo sulla carta esistenti, che consentissero di giustificare il trasporto dei rifiuti ed il successivo illecito abbandono, invece, in siti abusivi.

“L’esito dell’odierna operazione è l’ennesima conferma del quadro criminale predominante nel settore dell’illecita gestione dei rifiuti, che vede la centralità operativa di gruppi criminali operanti in Campania e Puglia, i cui rispettivi ambiti territoriali costituiscono poli strategici della filiera illecita, hanno spiegato dalla procura – perché automezzi carichi di rifiuti urbani indifferenziati provenienti da impianti della provincia di Napoli, Salerno e Caserta si sono ripetutamente diretti verso le campagne tra Cerignola, San Severo, Lucera, verso le aree dell’Alto e del Basso Tavoliere, trasportati da soggetti compiacenti titolari delle necessarie autorizzazioni che, in tal modo, fungevano da schermo per eludere eventuali controlli. Alcune aree di campagna sono diventate delle autentiche discariche abusive a cielo aperto dove sono stati smaltiti, specie in orari notturni, quantità impressionati di rifiuti urbani e speciali. I rifiuti una volta scaricati, in alcune circostanze, venivano dati alle fiamme, rendendo l’aria irrespirabile. Questo fenomeno criminale si è progressivamente intensificato e diffuso, destando molto clamore nell’opinione pubblica”.

Red.

