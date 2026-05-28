La terra dei fuochi sotto casa

Da quello che hanno capito gli investigatori, il sistema era perfettamente organizzato, dal punto di vista logistico e anche per lo spiegamento di personale impiegato. C’erano gli autisti, le vedette o le staffette per evitare controlli e posti di blocco, e c’erano i mandanti che avevano ideato e disposto una serie di attività che in realtà ormai era chiara, solo che c’era il problema di dimostrarlo.

La Direzione Antimafia di Bari ritiene di aver ricostruito l’intera filiera criminale dei rifiuti: i camion arrivavano “scortati” di notte soprattutto dalla Campania, muniti di formulari taroccati ma apparentemente regolari per tipologia di merce o destinazione di conferimento, si infilavano nei tratturi di campagna della Capitanata (Cerignola, San Severo, Lucera, Tavoliere) e della Murgia, e magari tra vigneti e uliveri scaricavano a terra tonnellate di rifiuti industriali, frazione indifferenziata dei rifiuti urbani, scarti tessili, plastica, gomma e materiali considerati anche pericolosi che avrebbero dovuto essere smaltiti secondo legge. Ma tra i terminali di abbandono c’erano anche cave dismesse o capannoni inutilizzati, e quando bisognava far sparire tutto subito, veniva appiccato il fuoco che poi andava avanti per ore, liberando sostanze tossiche nell’aria.

Insomma, la terra dei fuochi da importazione, animata da produttori, intermediari, trasportatori, fiancheggiatori e uomini incaricati di individuare i suoli su cui scaricare illegalmente. I carabinieri del Noe, tra appostamenti, intercettazioni, video sorveglianza e riprese aeree in flagranza, hanno documentato in un anno e mezzo più di 120 episodi, almeno una settantina di siti adibiti allo scopo e oltre 3.500 tonnellate di rifiuti che invece sarebbero dovuti finire in impianti delle zona di Salerno, Napoli, Caserta, Brindisi e anche Roma. Il giro d’affari calcolato è di 2 milioni e mezzo di euro, mentre i costi ambientali per i territori e la salute pubblica sono incalcolabili.

I membri foggiani avrebbero svolto soprattuto ruoli di riferimento territoriali, tra logistica e indicazioni per lo scarico abusivo, spesso anche su terreni di ignari contadini che la mattina si ritrovavano montagne di immondizia sopra o accanto alle proprie coltivazioni.

Ecco i destinatari delle 19 ordinanze di applicazione di misure cautelari.

Agli arresti domiciliari sono finiti Ilario Vernieri di Pellezzano, ritenuto intermediario dei rifiuti e figura centrale della filiera, Giacomo Campese di Cerignola, gestore della società di trasporti “Ceva Service”, Mauro Campese di Cerignola, autista e trasportatore della stessa società, Francesco Pio Losurdo di

Cerignola che si occupava di individuare i siti di sversamento, Cosimo Roma di Brindisi, socio e procuratore speciale della “Bri. Ecologica”, Daniele Mastrullo di Foggia, referente logistico della zona.

Altri sette devono ora rispettare l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria: Lucia Calvio di Cerignola, amministratrice unica della “Calvio Trasporti”, Giuseppe Calvio di Cerignola, basista e vedetta notturna, così come Matteo Antoniciello e Matteo Carosiello di Cerignola e Domenico Di Corcia di Foggia, Biagio Campiglia di San Pietro al Tanagro, intermediario e gestore della “LC Consulting e infine Luca D'Ambrosio di Battipaglia, altro intermediario dei rifiuti.

Per sei imprenditori è invece scattato il divieto di esercizio dell'attività di impresa per un anno: Stefano Falzarano di Airola, amministratore unico della “Ambiente & Metalli”, Aurelio Proia di Latina, della “MP Recuperi”, Roberto Antonio Stanziano di Cerreto Sannita per la “Waste Services”, Domenico Memoli di Baronissi per la “Memoli Domenico”, Gino Lori di Guidonia Montecelio per la “San. Eco. Recuperi” e Giovanni De Simone di Sant'Anastasia.

Red.