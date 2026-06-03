Le briciole politiche di chi ha perso le elezioni

Le baldanze chiaramente eccessive di diversi candidati delle due coalizioni sconfitte alle elezioni Amministrative di Lucera adesso sono rientrate nel più corretto alveo del realismo. Inesperienza, presunzione, scarsa percezione (o proprio conoscenza dei lucerini) sono elementi che certamente hanno influito, nonostante si debba registrare in maniera incoraggiante che parecchi nelle ultime settimane hanno almeno conosciuto una città che neanche sapevano esistesse, dal vivo e sulle carte. Il difficile sarà ora continuare questa positiva attività di partecipazione e confronto, sebbene ci siano in giro ancora alcuni che non si capacitano di come sia stata possibile una debacle così sonora, specie dalle parti dello schieramento “Noi per Lucera”, guidata da Vincenzo Checchia.

Il bilancio numerico riferisce che la prima lista porta il nome di Antonio Tutolo, con 2.266 preferenze, e il consigliere regionale da solo ne ha conseguite 669. Dietro di lui c’è l’uscente Pasquale Colucci (372) e la new entry Saveria Del Gaudio (244).

La formazione “Facciamo luce”, espressione diretta dal candidato sindaco, è arrivata a 1.418, portando in aula Fabrizio Pitocco (455) e Maria Barbaro (340), assessore fino ad agosto scorso, e componente di Giunta per oltre dieci anni anche con le prime due Amministrazioni di Tutolo.

“Orizzonti futuri”, invece, con 826 voti, porta in aula il riconfermato Francesco Aquilano (257), mentre esce Francesca Niro (247), a sua volta seconda dei non eletti a novembre scorso nella lista “per la Puglia” al Consiglio regionale.

Infine, lo schieramento di Nicola Di Battista che aveva quattro formazioni, ma in aula ci andrà solo lui e Danilo Catapano (201) di Fratelli d’Italia che è arrivata a 716 preferenze totali. Marina Petroianni scalpita perché è distante solo 5 voti, e infatti non sarebbe esclusa la richiesta di riconteggio formale delle schede della lista meloniana.

Niente da fare, invece, per Forza Italia-Ppe-Noi Moderati (592), per Radici Future (la civica espressa direttamente dal candidato Sindaco con 411) e ultima Lega-Udc-Dc con 171 preferenze in tutto, nonostante contasse due segretari cittadini di partito.

Al di là degli aspetti meramente aritmetici su cui c’è gente che si attorciglia perennemente, resta il dato politico da consegnare alla storia: per ragioni in parte diverse e in parte sovrapponibili, le due designazioni alla leadership erano sbagliate. Lo si sapeva e lo si vedeva, per entrambi tra i cittadini non si riusciva ad altre oltre la definizione veritiera "è una bravissima persona", solo che per affrontare Pitta ci voleva ben altro. Tuttavia, pochi hanno avuto il coraggio di dirlo subito, anche perché era finito il tempo a disposizione per trovare alternative che pure c’erano, magari anche più suggestive o meno sostanziose e parentali, ma sono finite soffocate da veti interni incrociati e scarsa "penetrazione" della proposta.

Nell’area tutoliana non sono stati pochi gli esponenti della società civile, delle professioni e dello spettacolo (qualcuno nemmeno residente a Lucera) che hanno opposto un cortese rifiuto, per poi ripiegare su Checchia che l’ha spuntata su Francesca Niro, nome politicamente equivalente ma resta il dubbio che potesse avere maggior presa sull’elettorato, peraltro reduce dal relativo successo delle Regionali. Tra loro ci sono stati lunghi giorni di rapporti tesi, prima della decisione finale da cui si era già chiamato fuori Fabrizio Abate che pretendeva l’investitura. Quest’ultimo non aveva ancora capito che sarebbe andato incontro alla seconda disfatta consecutiva, dopo quella del 2020, per poi virare apertamente, ma per interposta persona, verso lo schieramento vincitore.

A ogni modo, Checchia e Niro hanno avuto l’ardire di voler sfidare il sistema di potere di Pitta, messo in piedi in oltre cinque anni di perenne mercato politico e campagna elettorale sempre attiva, loro che in quattro anni di minoranza in Consiglio comunale hanno fatto il solletico al sindaco, il quale effettivamente qualche volta rideva proprio nel rispondere alle loro interrogazioni.

Eppure avevano avuto l’esempio proprio di Tutolo che ha costruito la sua prima candidatura a sindaco, di fatto per acclamazione, dopo aver dato per cinque anni il tormento a Pasquale Dotoli.

Nel centro-destra, soprattutto Fratelli d’Italia, dovrebbero prima di tutto spiegare agli elettori come sia stato possibile solo pensare, dopo avergliene dette di tutti i colori dal 2023, di invitare Pitta alla guida dello schieramento, perdendo settimane e pendendo dalle labbra di chi furbescamente li ha lasciati a bagnomaria. Forza Italia aveva più giustificazioni dopo aver governato insieme per quattro anni, ma il sindaco ci ha messo un attimo a svuotare gli azzurri dei maggiori pacchetti di voto. A ogni modo, erano talmente sicuri di una scelta così improbabile da non avere in tasca un piano B, escludendo molto sbrigativamente l’ipotesi dirompente di un Gianfilippo Mignogna che ha sì rifiutato, ma con un po’ di sforzo, coesione (e credibilità maggiore) si sarebbe potuto convincere.

Alla fine anche Nicola Di Battista è stato un ripiego ma per lui potrebbe essere un nuovo inizio, peraltro libero da diversi colonnelli di centro-destra che hanno preferito defilarsi e rimanere ai margini, evitando di farsi associare a una prevedibile sconfitta quanto mai pesante. Tuttavia, per molti di questi forse era l’ultima occasione di visibilità, perché la famiglia Di Battista ha già fatto sapere di non voler dimenticare quando, tra cinque anni, vinceranno loro assieme a tanti giovani che si sono avvicinati.

r.z.