Asta giudiziaria di smartphone nuovi

L’Istituto Vendite Giudiziarie di Foggia fa sapere che, su autorizzazione del tribunale del capoluogo, procederà alla vendite con pubblico incanto di reperti ordinari e di valore, quasi tutti corpi di reato confiscati.

L’appuntamento è per mercoledì 3 giugno dalle 16 alla sua sede di Via Manfredonia, km 2+200. Si comincerà dal prezzo base di stima ridotto del 50%, in caso di asta deserta verrà espletato un terzo esperimento in data 10 giugno al 75% e in caso di ulteriore asta deserta verrà espletato un quarto ed ultimo incanto in data 17 giugno al maggior offerente.

E’ disponibile un elevato numero di beni e quindi le vendite saranno fatte per articoli e lotti fino al loro esaurimento, su giornate consecutive nell’ambito dello stesso esperimento. Ci sono tantissimi smartphone delle marche più famose e diffuse (Apple, Samsung, Xiaomi), laptop e consolle di videogiochi a prezzi molto vantaggiosi. Clicca qui per vedere il dettaglio.

I reperti saranno venduti secondo la formula del “visto e piaciuto” nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, per cui nessuna contestazione potrà essere ammessa dopo l’aggiudicazione, neppure per quanto riguarda eventuali diritti pretesi da terzi. L’esistenza di eventuali vizi occulti, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta non potranno dar luogo ad alcun reclamo, contestazione o risarcimento, indennità o riduzione del prezzo. Gli acquirenti dovranno pagare al momento la merce.

Gli acquirenti dovranno fornire le generalità ed essere muniti di un valido documento di identità e del codice fiscale, in caso di imprese, dovranno indicare ragione sociale, denominazione e sede.

Al prezzo di aggiudicazione, va sommata la percentuale riconosciuta al venditore al 10%, l’Iva al 22% e la tassa di registro calcolata nella misura del 3% del valore dei beni aggiudicati.

Red.