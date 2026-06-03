Reclutamento nel settore agricolo

Promuovere nuove modalità di incontro tra domanda e offerta di lavoro e favorire il contatto diretto tra aziende e candidati del settore agroalimentare: è questo l’obiettivo di “Agri Job Days – Lavorare nell’agroalimentare in Puglia”, la recruiting week promossa da Arpal Puglia e organizzata da 19 Centri per l’impiego delle province di Bari, Bat e Foggia, in programma dal 15 al 19 giugno.

Una formula che punta a rendere più accessibile e dinamico il processo di selezione del personale, attraverso modalità operative integrate che affiancano ai tradizionali colloqui in presenza anche strumenti digitali e collegamenti da remoto.

Gli Agri Job Days coinvolgeranno circa 60 imprese attive nei settori della produzione agricola e ittica, trasformazione industriale, distribuzione e commercializzazione dei prodotti della terra e del mare, ricerca e innovazione applicate all’intera filiera, promozione e valorizzazione delle eccellenze agroalimentari territoriali, anche attraverso l’offerta turistica ed esperienziale.

Al momento sono attive quasi 130 offerte di lavoro per quasi 250 posizioni aperte. In quei cinque giorni, le aziende svolgeranno i colloqui in presenza presso il Centro per l’impiego che sta gestendo l’offerta di lavoro oppure online in stanze virtuali comunque organizzate dai Centri. Le stanze virtuali permetteranno di ospitare anche colloqui con candidati attualmente fuori regione in linea con la strategia della Regione Puglia #mareAsinistra.

Per conoscere le offerte di lavoro e candidarsi ai colloqui, è possibile consultare la pagina web di “Agri Job Days – Lavorare nell’agroalimentare in Puglia” a questo link.

Red.