D'Errico comandante a Bolzano

Arriva da Bolzano l'ennesima dimostrazione di quanto sia "fortunata" la Compagnia carabinieri di Lucera, i cui vertici molto spesso poi abbiano cominciato o rilanciato la propria brillante carriera nell'Arma.

Qualche giorno fa il colonnello Alessandro D'Errico si è insediato alla guida del comando provinciale altoatesino.

Il 44enne ufficiale originario di San Giovanni Rotondo ha guidato il presidio di Via San Domenico dal 2012 al 2016, dopo aver operato al Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Bianco, in Calabria, e successivamente delle Compagnia di Tagliacozzo. In Puglia non è più tornato, perché successivamente ha prestato servizio al Comando Generale di Roma nell’Ufficio Operazioni, nell’Ufficio Affari Giuridici e nel Dipartimento Audit e Innovazione.

Nel 2006 ha partecipato a una missione in Bosnia-Erzegovina nell’ambito dell’operazione internazionale “Eufor Althea”, e per tre anni fino al 2025 ha ricoperto l’incarico di Addetto Aggiunto per la Difesa all’Ambasciata d’Italia in Turchia.

Prima di lui, tanti altri passati da Lucera hanno percorso la gerarchia militare fino a importanti vertici: si ricordano il compianto colonnello Salvatore Gagliano comandante provinciale a Ragusa, i pari grado pluridecorati Michele Sarno (con vari e importanti incarichi di comando nel nord est) e Nicola Albanese (oggi comandante provinciale a Potenza), ma anche il tenente colonnello Antonio Citarella (che dopo essere andato via da Lucera ha diretto i Nas di Puglia e poi la Compagnia di Modugno) e Manuel Romanelli (oggi maggiore al Ros di Trento dopo quattro anni alla Compagnia di Ancona) che nel 2012 era succeduto proprio a D'Errico. Pantalone Grimaldi, infine, pochi mesi fa assunto il comando provinciale di Pavia.

r.z.