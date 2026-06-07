Federico II personaggio eterno

Il professor Fulvio Delle Donne ha scritto il suo ultimo libro “Federico II. L'ultimo Imperatore”, perfetto punto di sintesi e coronamento di un rigoroso percorso di ricerca filologica e documentaria.

Sarà presentato anche a Lucera, mercoledì 10 giugno alle 19 al Circolo Unione, in un incontro moderato da Alessandro De Troia, presidente dell’Associazione “Gens Capitanatae” che ha promosso l’iniziativa assieme al sodalizio di Piazza Duomo, con il supporto della sezione di Foggia dell’Associazione Italiana Cultura e Sport, e i portali Stupormundi.it, Mondi Medievali e Lucera: memoria e cultura.

Delle Donne è Ordinario di Letteratura latina medievale e umanistica all’Università di Napoli Federico II, e vanta una caratura accademica d’eccezione e un legame storiografico pluridecennale con la figura del sovrano, confermato anche da numerose pubblicazioni a sua firma. L’appuntamento rappresenta quindi un momento di assoluto rilievo per il territorio e per il panorama culturale nazionale, in grado offrire una preziosa occasione di confronto diretto con uno dei massimi esperti internazionali dell’età sveva.

L'opera è stata già recensita positivamente nell'inserto "la Lettura" del Corriere della Sera e sul quotidiano Il Foglio, anche perché si interroga su ciò che rende eterno un personaggio. Definito da Dante come l’«ultimo imperadore delli Romani», Federico II si distinse per l'altissima consapevolezza del proprio ruolo provvidenziale. Questo profilo critico ne misura la reale statura attraverso gli eventi storici in cui il mito si spoglia della leggenda per farsi cronaca: assecondando i rivoluzionari cambiamenti della sua epoca, l'imperatore seppe edificare un sistema statale organico in cui convergevano armoniosamente diritto, politica, edilizia pubblica, nuove concezioni di nobiltà, scienza e arte poetica.

Red.