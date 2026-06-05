'Il Comune accetti le critiche sul 2 Giugno'

La nostra presa di posizione sulla mancata celebrazione delle Festa della Repubblica a Lucera ha provocato reazioni scomposte e discutibili su vari canali, alle quali abbiamo intenzione di replicare, anche perché alcuni interventi non affrontano o liquidano la questione con toni che poco si addicono a uno scambio civile.

1. Partecipare alla cerimonia prefettizia non esclude l'organizzazione di un momento locale.

Nessuno ha mai contestato la presenza di un rappresentante del Comune a Foggia. La questione da noi sollevata riguarda l'assenza totale, a Lucera, di un gesto simbolico, anche minimo, per celebrare gli 80 anni della Repubblica. Molti Comuni italiani - anche loro invitati a partecipare alle rispettive cerimonie prefettizie - hanno organizzato comunque un momento locale, proprio per coinvolgere la cittadinanza. Anzi: persino il Presidente della Repubblica aveva mandato un messaggio, proprio ai Prefetti, chiedendo loro di trasmettere la necessità, a “quanti ricoprono pubblici uffici nei diversi territori”, di applicare, nell'ambito delle celebrazioni del 2 giugno, “dialogo, ascolto, prossimità” con la cittadinanza, al fine di “consolidare l'architettura della fiducia tra istituzioni e cittadini”. Invito, quello di Mattarella, che nel nostro Comune è andato del tutto disatteso.

2. Poniamo anche il caso che la cerimonia organizzata a Foggia risulti da sola tanto determinante: allora, perché la cittadinanza di Lucera non è stata invitata a partecipare? Perché per le strade di Lucera non si è visto un manifesto con l’avviso di tale manifestazione e la richiesta a cittadini e cittadine di intervenire?

3. Dire che “a Lucera non si è mai fatto” non è una giustificazione.

Se qualcosa non si è mai fatto, un’amministrazione può scegliere di iniziare a farlo, soprattutto in un anno così significativo. O forse dobbiamo pensare che l'Amministrazione attuale si limiti a galleggiare entro la scia di quelle precedenti, senza creatività e senza spirito di iniziativa?

4. Il tono utilizzato rientra nella retorica del potere a cui purtroppo la politica anche nazionale sta cercando di abituarci negli ultimi anni: un clima che vorrebbe essere vagamente minatorio ma al quale non tutti sono disposti a piegarsi. Definire “colpettini di tosse”, “rumorini”, “persone disinformate”, “fake” o “troll” i cittadini che pongono una domanda legittima non contribuisce a creare un clima di dialogo. Le critiche, quando espresse civilmente, non sono un fastidio: sono parte della vita democratica.

5. La questione non riguarda la fascia, né la delega, né la foto.

Nessuno, tra coloro che hanno firmato il primo intervento su questo sito, ha messo in discussione la correttezza formale della presenza del rappresentante del Comune. Il punto è un altro: Lucera, città con storia e identità importanti, non ha avuto un proprio momento pubblico per celebrare l’80º anniversario della Repubblica e del suffragio universale, e tanto dovrebbe bastare a capire che si è commessa una mancanza (o che la si commette da molti anni, peggio ancora).

6. La cittadinanza non merita sarcasmo, ma ascolto.

Chi segnala una mancanza non è un nemico dell’Amministrazione. Sono persone che tengono alla propria città.

Restiamo convinti/e che un’Amministrazione forte sia quella che sa accogliere le osservazioni, non quella che le deride.

Firmato, come in precedenza: Alessandro, Annalisa, Francesco, Giovanni, Isabella, Lena, Mariangela, Michele