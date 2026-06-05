Il primo incendio dell’anno

Comincia da oggi la conta degli incendi per l’anno 2026 a Lucera, visto che le fiamme stanno attaccando la base di Colle Albano. Un fumo nero si sta alzando verso ovest, trascinato dal vento che spira in maniera trasversale, bruciando piuttosto velocemente dei campi di grano.

Intanto, proprio oggi la Regione Puglia ha fatto sapere di poter contare nei prossimi tre anni su una flotta di due elicotteri per la prevenzione e il contrasto degli incendi boschivi e per ulteriori attività di protezione civile durante i periodi a maggior rischio di combustione, così da garantire una copertura tempestiva, capillare ed efficiente sul territorio. È stato firmato il contratto di aggiudicazione del servizio con l’impresa Eliossola srl.

Tutto questo a ridosso del periodo letteralmente più caldo dell’anno, visto che la campagna inizierà il 15 giugno per chiudersi il 15 settembre, con grande attenzione per la pericolosità per gli incendi in tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo del territorio.

È previsto lo schieramento fisso e continuativo dei due velivoli che avranno come basi operative l'aeroporto di Foggia e quello di Grottaglie. Ogni pianificazione di volo e intervento sarà gestito in stretta cooperazione tra le strutture di comando regionali e i presidi logistici distribuiti sul territorio e si dovrà integrare con il coordinamento logistico dei velivoli antincendio di Stato, così da ottimizzare la sinergia d'azione complessiva.

La prontezza operativa e l'immediata attivabilità dei velivoli aerei disponibili in esclusiva con a bordo personale qualificato per lo scopo, è a supporto delle squadre d'intervento a terra, sarà assicurata da una reperibilità costante degli equipaggi, con garanzia di piena operatività per una fascia giornaliera minima di dieci ore. L'ordine di decollo immediato nella fascia operativa deve essere eseguito entro 15 minuti dalla chiamata della centrale, altrimenti entro 40 minuti.

Red.